Ένα απίστευτο περιστατικό στη Βραζιλία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα για τις ιατρικές διαδικασίες, καθώς ένας 88χρονος άνδρας που είχε κηρυχθεί νεκρός από νοσοκομείο βρέθηκε ζωντανός μέσα σε γραφείο τελετών.

Ο Juraci Rosa Alves μεταφέρθηκε εσπευσμένα το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 σε νοσοκομείο της Βραζιλίας, αντιμετωπίζοντας σοβαρή αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι γιατροί ανακοίνωσαν τον θάνατό του και η σορός του παραδόθηκε σε γραφείο τελετών για την προετοιμασία της κηδείας.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, οι εργαζόμενοι παρατήρησαν κινήσεις στην κοιλιακή χώρα του ηλικιωμένου. Αρχικά θεώρησαν πως πρόκειται για τυχαία μυϊκή δραστηριότητα, ωστόσο σύντομα διαπίστωσαν ότι ο 88χρονος παρουσίαζε ζωτικά σημεία όπως αναφέρει το Daily Star.

Η υπεύθυνη νοσηλευτικής του γραφείου τελετών, Jacqueline Brogiato, ανέφερε ότι το προσωπικό αντέδρασε άμεσα, καθαρίζοντας τις αναπνευστικές οδούς του άνδρα έως την άφιξη των διασωστών.

Γιατρός που έφτασε στο σημείο προχώρησε σε διασωλήνωση και χορήγηση ηρεμιστικών, ώστε ο Alves να μεταφερθεί άμεσα σε νοσοκομείο στο Πρεζιντέντε Προυντέντε. Σύμφωνα με πληροφορίες, νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, με την κατάστασή του να χαρακτηρίζεται σοβαρή αλλά σταθερή.

Σοκ στην οικογένεια και έρευνα από τις αρχές

Οι συγγενείς του 88χρονου περιέγραψαν σκηνές σοκ, καθώς είχαν ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες για την κηδεία του. Όπως είπαν, είχαν ετοιμάσει τα απαραίτητα έγγραφα και τα ρούχα για την αγρυπνία, όταν ενημερώθηκαν ότι ο ηλικιωμένος ήταν ζωντανός.

Η αστυνομία διερευνά την υπόθεση ως πιθανή «παράλειψη παροχής βοήθειας», ενώ το όνομα του γιατρού που υπέγραψε το πιστοποιητικό θανάτου δεν έχει δημοσιοποιηθεί.

Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι η λανθασμένη διάγνωση και η καθυστέρηση στην παροχή κατάλληλης ιατρικής φροντίδας ενδέχεται να επιδείνωσαν την υγεία του ηλικιωμένου, δεδομένης της ηλικίας του και του χρόνου που παρέμεινε χωρίς θεραπεία.

Το νοσοκομείο που είχε κηρύξει νεκρό τον Alves ανακοίνωσε ότι ξεκινά εσωτερική έρευνα για το περιστατικό, δηλώνοντας πως θα συνεργαστεί πλήρως με τις αρχές και θα παράσχει κάθε απαραίτητη διευκρίνιση.

Ιατρικό λάθος ή νεκροφάνεια;

Αξίζει να σημειωθε πάντως ότι το φαινόμενο του Λαζάρου ή αλλιώς νεκροφάνεια αποτελεί μια εξαιρετικά σπάνια και εντυπωσιακή ιατρική κατάσταση, κατά την οποία άτομο που έχει θεωρηθεί νεκρό εμφανίζει εκ νέου σημάδια ζωής, συνήθως λίγα λεπτά μετά τη διακοπή της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (CPR).

Η ονομασία προέρχεται από τη βιβλική αφήγηση της ανάστασης του Λαζάρου από τον Ιησού, ενώ η πρώτη σύγχρονη ιατρική αναφορά έγινε το 1982. Ο όρος Lazarus phenomenon καθιερώθηκε το 1993 και είναι γνωστός και ως αυτόματη ανάνηψη (autoresuscitation).