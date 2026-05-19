Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα και με δηλώσεις των διοργανωτών της αποστολής. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή θύματα.

Σε βίντεο από τη ζωντανή μετάδοση της πορείας του στολίσκου φαίνονται στρατιώτες να πυροβολούν προς δύο σκάφη, χωρίς να είναι σαφές τι είδους πυρομαχικά χρησιμοποιήθηκαν. Εκπρόσωπος των διοργανωτών ανέφερε ότι συνολικά έξι πλοιάρια έγιναν στόχος των πυρών.

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να σχολιάσει το περιστατικό, παραπέμποντας το πρακτορείο Reuters στο υπουργείο Εξωτερικών. Εκπρόσωπος του υπουργείου δεν απάντησε άμεσα στα ερωτήματα που του τέθηκαν.

israeli violence against volunteers who sailed with compassion and love in their hearts. With hands in the air, participants implored ‘do not shoot’. This is an attack on Gaza. This is an attack on humanity. This is what apartheid looks like: when those trying to save lives… pic.twitter.com/iXoL3D24gy — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) May 19, 2026

Οι οργανωτές της αποστολής υποστήριξαν ότι οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη αναχαιτίσει 44 πλοία στην ανατολική Μεσόγειο, ενώ έξι συνεχίζουν την πορεία τους προς τη Γάζα.

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ είχε ανακοινώσει τη Δευτέρα, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, ότι «δεν θα επιτρέψει καμία διάσπαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».

Αντιδράσεις από την Τουρκία και τις ΗΠΑ

Από την Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος Ρεζτζέπ Ταγίπ Ερντογάν καταδίκασε την ισραηλινή επέμβαση εναντίον των «ταξιδιωτών της ελπίδας» και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση κατά των ισραηλινών ενεργειών.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla απέπλευσε για τρίτη φορά την περασμένη Πέμπτη από τη νότια Τουρκία, μετά από δύο προηγούμενες προσπάθειες μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας που είχαν αναχαιτιστεί από το Ισραήλ σε διεθνή ύδατα. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στον στολίσκο συμμετέχουν 426 άτομα από 39 χώρες.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την επιβολή κυρώσεων σε τέσσερα πρόσωπα που συνδέονται με τον στολίσκο, τον οποίο χαρακτήρισε «υπέρ της Χαμάς».

Οι φιλοπαλαιστίνιοι ακτιβιστές, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες εξισώνουν εσφαλμένα την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των Παλαιστινίων με την υποστήριξη προς τους εξτρεμιστές της Χαμάς.