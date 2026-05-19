Όπως κάνουν ότι δεν βλέπουν τις «βολές» που φτάνουν στην αυλή τους, επιχειρώντας υποβάθμιση των εσωκομματικών μετώπων, έτσι στο Μέγαρο Μαξίμου κάνουν πως δεν ακούν τις παραινέσεις για επαναπροσέγγιση των δύο πρώην πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά. Αν και αυτά τα δύο – τόσο οι αιχμές όσο και οι προτροπές, δηλαδή – καταγράφηκαν στο συνεδριακό τριήμερο στο Metropolitan Expo, δεν διαφαίνεται πρόθεση της κυβερνητικής έδρας να δώσει με κάποιον τρόπο συνέχεια.

Κι όμως, από τις συζητήσεις του εσωκομματικού ακροατηρίου κατά τη διάρκεια του συνεδρίου της ΝΔ δεν έλειψαν οι δύο πρώην. Ενδεικτικό ότι δεν πέρασε απαρατήρητη η τοποθέτηση του Δημήτρη Γιάννου, μέλους στο ΔΣ του Ιδρύματος Αντώνης Σαμαράς (και δικηγόρου του πρώην πρωθυπουργού), ο οποίος χαρακτήρισε μεγάλο λάθος τη διαγραφή του Μεσσήνιου από το κόμμα – και ουσιαστικά ζήτησε, όπως σχολίαζαν οι γαλάζιοι, να αναγνωριστεί και να διορθωθεί αυτό το λάθος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επόμενη μέρα «απάντησε» με την αποστροφή ότι «οι παρόντες και οι συμμετέχοντες στους αγώνες» γράφουν την ιστορία.

«Δεν περισσεύει κανείς, αλλά…»

Στην ίδια κατεύθυνση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε ότι «δεν περισσεύει κανείς» σε μια μάχη που «θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά», αλλά και ότι το Μαξίμου δεν θα πάρει αποστάσεις «από κορυφαίες πολιτικές επιλογές, πρωτίστως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής». Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη – Σαμάρα παραμένουν σε τέλμα.

Ο πρώην πρωθυπουργός επανήλθε σήμερα, Τρίτη, με αιχμές για την απόσυρση των Patriot από την Κάρπαθο, κάνοντας λόγο για «μείζονα ερωτήματα» από την απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο και Κύπρο. Σε δήλωσή του με αφορμή την 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού, ο Σαμαράς είπε: «Προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα». Κατά τον ίδιο, πρέπει να ζητηθεί άμεσα η σύγκλιση έκτακτης συνόδου κορυφής της ΕΕ. «Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς, ας ξυπνήσουμε, επιτέλους», κατέληξε.

Το Μαξίμου απέρριψε τις αιτιάσεις περί υποχωρητικότητας έναντι της Τουρκίας ενώ πηγές του υπουργείου Άμυνας λένε ότι η απόφαση για τα οπλικά συστήματα (η απόσυρση Patriot και η αντικατάσταση από ζεύγος Mirage 2000-5) είχε αμιγώς επιχειρησιακά χαρακτηριστικά.

Η πρώτη ομιλία Καραμανλή μετά το συνέδριο

Δεν είναι μόνο το αδιέξοδο στις σχέσεις Μητσοτάκη και Σαμαρά, αλλά επιπλέον το εσωκομματικό ακροατήριο προβληματίζουν οι μεγάλες αποστάσεις (με σαφείς διαχωριστικές γραμμές) του Κώστα Καραμανλή από τη σημερινή ηγεσία της ΝΔ και του επιτελικού κράτους.

Από τον Μακεδόνα θα υπάρξει σύντομα νέα δημόσια εμφάνιση – η πρώτη μετά από το συνέδριο της ΝΔ στο οποίο αποφάσισε να μην παρευρεθεί. Ο ίδιος είχε απευθύνει ομιλία από την Ξάνθη, παραμονές του συνεδρίου, υπεραμυνόμενος (με νόημα) της «πολυδιάστατης» εξωτερικής πολιτικής επι των δικών του ημερών στην διακυβέρνηση, ενώ για την εξωτερική πολιτική θα τοποθετηθεί ξανά στις 26 Μαΐου σε εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο Καραμανλής θα είναι ομιλητής στην παρουσίαση του βιβλίου του Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και του Κωνσταντίνου Φίλη («Η Νέα Παγκόσμια Τάξη, Το Δίκαιο της Ισχύος», εκδόσεις Παπαδόπουλος), όπως μεταξύ άλλων και ο άλλοτε διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, Βαγγέλης Καλπαδάκης, που είναι σήμερα μόνιμος αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΑΣΕ.