Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε χώρο με διαρροή υγραερίου, η έγκαιρη αναγνώριση και η άμεση αντίδραση είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή κινδύνου. Το πρώτο βήμα είναι να αντιληφθεί κανείς τη διαρροή και να κινηθεί χωρίς καθυστέρηση.

Οι διαρροές υγραερίου (LPG) αποτελούν σοβαρή απειλή για την υγεία και την ασφάλεια, καθώς μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις, πυρκαγιές ή ασφυξία. Σύμφωνα με οδηγίες διεθνών φορέων, όπως τα Centers for Disease Control and Prevention, η Consumer Product Safety Commission και ευρωπαϊκές πυροσβεστικές αρχές, υπάρχουν συγκεκριμένα προειδοποιητικά σημάδια που δεν πρέπει ποτέ να αγνοούνται.

Διαρροή υγραερίου: Πέντε σημάδια που απαιτούν προσοχή

Μυρωδιά «σάπιου αυγού» / αιθυλομερκαπτάνη

Το υγραέριο και το φυσικό αέριο είναι φυσικά άοσμα, ωστόσο για λόγους ασφαλείας προστίθεται αιθυλομερκαπτάνη ώστε να γίνεται αντιληπτό μέσω της οσμής. Όταν υπάρχει διαρροή, η χαρακτηριστική μυρωδιά θυμίζει σάπια αυγά ή θειάφι.

Ήχος που μοιάζει με σφύριγμα

Ένας συριχτός ήχος κοντά σε σωλήνες ή συνδέσεις αποτελεί ένδειξη διαρροής. Το συγκεκριμένο σημάδι αναφέρεται συχνά σε οδηγούς ασφαλείας ως προειδοποίηση για πιθανή διαρροή.

Μυρίζει αέριο: Οπτικά σημάδια στη βλάστηση ή το περιβάλλον

Η παρουσία ξεραμένων ή αποχρωματισμένων φυτών κοντά σε δεξαμενές ή σωλήνες μπορεί να υποδηλώνει διαρροή. Επίσης, ενδείξεις όπως υπερβολική υγρασία ή φυσαλίδες σε υδάτινες επιφάνειες είναι ύποπτες.

Συμπτώματα από την εισπνοή

Η εισπνοή υγραερίου μπορεί να προκαλέσει ζάλη, πονοκέφαλο και ναυτία, ιδιαίτερα σε κλειστούς χώρους όπου το αέριο αντικαθιστά το οξυγόνο.

Μυρίζει αέριο: Άλλα σημάδια κακής λειτουργίας εξοπλισμού

Αλλαγές στη συμπεριφορά της φλόγας ή αυξημένη κατανάλωση υγραερίου μπορεί να αποτελούν ένδειξη προβλήματος. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι αυτά τα φαινόμενα πρέπει να ελέγχονται άμεσα από τεχνικό.

Η μυρωδιά υγραερίου είναι σαφής προειδοποίηση πιθανής διαρροής και απαιτεί άμεση δράση. Η σωστή και γρήγορη αντιμετώπιση είναι καθοριστική για την αποτροπή ατυχημάτων και σοβαρών κινδύνων.

Τι κάνουμε αν υπάρχει οσμή αερίου

Αν αντιληφθείτε τη χαρακτηριστική οσμή, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Αποφύγετε τη χρήση φωτιάς, σπίρτων, αναπτήρων ή ηλεκτρικών συσκευών που μπορεί να δημιουργήσουν σπινθήρα.

Ανοίξτε πόρτες και παράθυρα για να αεριστεί ο χώρος και να διαφύγει το αέριο με ασφάλεια.

Κλείστε τη βαλβίδα της φιάλης και απομακρυνθείτε από το σημείο αν η μυρωδιά παραμένει έντονη.

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή ή με εξειδικευμένο τεχνικό· μην επιχειρήσετε επισκευή μόνοι σας, καθώς υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της κατάστασης.

Αν η διαρροή φαίνεται μικρή, μπορείτε να ελέγξετε τα σημεία σύνδεσης με σαπουνόνερο — ποτέ όμως με φωτιά.

Η ασφάλεια έρχεται πάντα πρώτη. Ακόμη και μια μικρή διαρροή μπορεί να εξελιχθεί σε σοβαρό περιστατικό αν αγνοηθεί.

Άλλοι τρόποι αναγνώρισης διαρροής φυσικού αερίου

Μια διαρροή φυσικού αερίου μπορεί να εντοπιστεί με την όραση, την ακοή ή την όσφρηση.

Όραση: Ενδείξεις όπως φωτιά στο επίπεδο του εδάφους, αποχρωματισμός της βλάστησης, νερό που κοχλάζει, στεγνό ή ραγισμένο έδαφος, σύννεφο ατμού ή εκτίναξη χώματος αποτελούν σημάδια διαρροής.

Ακοή: Ένας δυνατός ήχος, σαν βόμβος, σφύριγμα ή βοή, μπορεί επίσης να υποδηλώνει πρόβλημα.

Οσμή: Το ξηρό φυσικό αέριο είναι άοσμο, όμως έχει προστεθεί ειδική ουσία ώστε να γίνεται αντιληπτό από τη μυρωδιά.