Ένας Βρετανός τουρίστας μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης στο νοσοκομείο Σάκκο του Μιλάνου, όπου τέθηκε σε καραντίνα διάρκειας σαράντα ημερών.

Ο Βρετανός είχε επαφή –σε αεροσκάφος με προορισμό το Γιοχάνεσμπουργκ– με ηλικιωμένη που πέθανε αφού μολύνθηκε από τον χανταϊό.

Οι ιταλικές αρχές ενήργησαν κατόπιν ειδοποίησης από το υπουργείο Υγείας της Βρετανίας.

Στο μεταξύ στην Μεσσίνα (Σικελία), Αργεντινή τουρίστρια με πνευμονία υποβλήθηκε σε εργαστηριακές εξετάσεις για να εξακριβωθεί αν είναι φορέας στελέχους του χανταϊού. Έφτασε αεροπορικώς στην Ιταλία πριν από δέκα ημέρες από περιοχή της Αργεντινής όπου ο ιός θεωρείται ενδημικός.