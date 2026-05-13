Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε μέσω της πλατφόρμας Truth Social χάρτη που απεικονίζει τη Βενεζουέλα με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας και τη λεζάντα «51η πολιτεία». Η ανάρτηση ήρθε μόλις μία ημέρα μετά τη δήλωση της υπηρεσιακής προέδρου της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, ότι η Βενεζουέλα «ουδέποτε θα εξέταζε» το ενδεχόμενο να γίνει μέρος της αμερικανικής επικράτειας.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας έχει επανειλημμένα αναφερθεί στη Λατινική Αμερική, υποστηρίζοντας πως διατηρεί πλήρη έλεγχο στη Βενεζουέλα μετά την αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, η οποία οδήγησε στη σύλληψη του πρώην προέδρου Νικολάς Μαδούρο στις 3 Ιανουαρίου.

Ο Τραμπ, γνωστός για τις προκλητικές του δηλώσεις, έχει στο παρελθόν εκφράσει την επιθυμία του να ενταχθεί και ο Καναδάς στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «51η πολιτεία». Πλέον, φαίνεται να στρέφει το ενδιαφέρον του προς τη Βενεζουέλα, εντείνοντας τις πολιτικές αντιπαραθέσεις.

Τον Μάρτιο, με αφορμή αγώνα μπέιζμπολ, ο αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε ξανά στο ζήτημα, γράφοντας στο Truth Social: «Γίνονται ωραία πράγματα στη Βενεζουέλα τώρα τελευταία (…) 51η πολιτεία, κανείς;».

Η υπηρεσιακή πρόεδρος Ροδρίγκες απέρριψε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο, δηλώνοντας πως «δεν θα το εξετάζαμε ποτέ», καθώς «αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και τις ηρωίδες μας». Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η κυβέρνησή της συνεχίζει να προωθεί διπλωματική ατζέντα συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων τον Μάρτιο, επτά χρόνια μετά τη διακοπή τους από τον Νικολάς Μαδούρο.