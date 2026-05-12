Σοκ προκαλεί η υπόθεση του 13μηνου βρέφους στη Βρετανία, που σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο Δικαστήριο του Preston, φέρεται να έχασε τη ζωή του ύστερα από «ασφυξία», «μη τυχαίο τραυματισμό» και «σεξουαλική κακοποίηση», με κατηγορούμενο για τη δολοφονία έναν δάσκαλο, τον Τζέιμι Βάρλεϊ, ο οποίος βρισκόταν στη διαδικασία υιοθεσίας του παιδιού.

Όπως ανέφερε η ιατροδικαστής Δρ Άλισον Άρμουρ, ο μικρός Πρέστον Ντάβι πέθανε από «οξεία απόφραξη των ανώτερων αεραγωγών», που προκλήθηκε «σκόπιμα», είτε με το χέρι ή μαλακό ύφασμα, είτε με την εισαγωγή αντικειμένου στο στόμα του. Η ιατροδικαστική έκθεση κατέγραψε επίσης «σοβαρούς εσωτερικούς τραυματισμούς» συμβατούς με σεξουαλική επίθεση λίγες ώρες πριν τον θάνατό του. Σύμφωνα με την κατάθεση, δεν υπήρξαν ενδείξεις που να στηρίζουν τον ισχυρισμό του Βάρλεϊ, ότι το παιδί πνίγηκε μόνο του στην μπανιέρα.

Το βρέφος έφερε εκτεταμένους μώλωπες στο σώμα του, ενώ εξετάσεις στους πνεύμονες έδειξαν, ότι είχε εισπνεύσει αίμα, τόσο κατά το μοιραίο περιστατικό, όσο και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Κατά την αστυνομική ανάκριση, όταν του αποδόθηκαν οι κατηγορίες, ο Βαρλεϊ απάντησε: «Σκατά. Αυτά είναι σκουπίδια», αρνούμενος κάθε εμπλοκή. Ο 37χρονος εκπαιδευτικός υποστήριξε, ότι οι μώλωπες στο λαιμό του Πρέστον προκλήθηκαν από τις προσπάθειες ανάνηψης στο νοσοκομείο Blackpool Victoria, λέγοντας πως «ήταν σκληροί μαζί του».

Αρνήσεις και αντιπαραθέσεις με την αστυνομία

Στην ίδια ανάκριση, ο Βάρλεϊ βρέθηκε αντιμέτωπος με ερωτήσεις για φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν τον Πρέστον γυμνό, ακόμη και μέσα στη μπανιέρα. Ο ίδιος παρομοίασε μία από τις εικόνες με το έργο της φωτογράφου, Anne Geddes, υποστηρίζοντας ότι το παιδί έπαιζε «φυσικά» χωρίς ρούχα. Όταν ρωτήθηκε γιατί βιντεοσκόπησε τον Πρέστον γυμνό πάνω σε στρωματάκι, απάντησε: «Παραδίνομαι. Κανένα σχόλιο».

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε, ότι βίντεο που δείχνει τον Πρέστον να παθαίνει επιληπτική κρίση, περίπου δύο ώρες πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και πεθάνει στις 27 Ιουλίου 2023, το είχε τραβήξει, για να το δείξει στους γιατρούς. Επίσης, ανέφερε ότι φωτογραφίες του παιδιού στο κρεβατάκι του τραβήχτηκαν «επειδή βρισκόταν σε παράξενη στάση» και πως άλλο βίντεο είχε γίνει «για να του το δείξει όταν γίνει 18 ή 21 ετών».

Ο Βάρλεϊ αρνείται όλες τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία, σεξουαλική επίθεση, κακοποίηση και παραγωγή και διαμοιρασμό άσεμνων εικόνων. Ο σύντροφός του, Τζον ΜακΓκόβαν-Φαζακέρλι, 32 ετών, αρνείται ότι προκάλεσε ή επέτρεψε τον θάνατο του παιδιού, καθώς και τις κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και κακομεταχείριση.