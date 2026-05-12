Σοκ έχει προκαλέσει η τραγωδία με τις δύο 17χρονες κοπέλες, οι οποίες έπεσαν στο κενό από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία 17χρονη έχασε τη ζωή της, ενώ η συνομήλικη φίλη της δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Τα δύο κορίτσια φέρεται να βούτηξαν στο κενό κρατώντας η μία το χέρι της άλλης.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο Star, περιέγραψε τις σοκαριστικές εικόνες που αντίκρυσε όταν οι δύο νεαρές κατέληξαν στο έδαφος.

«Άκουσα κραυγές και ένα πολύ δυνατό μπαμ. Γυρίζοντας το κεφάλι είδα δύο κοπέλες στο έδαφος. Ακούστηκε ένα μακρόσυρτο “αααα” και μετά ένας πολύ δυνατός κρότος στο τέλος», περιέγραψε.

Ο κάτοικος που είδε πρώτος την τραγωδία έτρεξε προς το σημείο για να δώσει βοήθεια, ενώ ασθενοφόρα έφτασαν άμεσα και η αστυνομία απέκλεισε τον χώρο. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν δραματικές, με κραυγές, πανικό και σειρήνες να γεμίζουν τη γειτονιά.

«Το ένα κορίτσι ανέπνεε. Μια κυρία κατέβηκε και προσπάθησε να τη βοηθήσει, ενώ κατέβηκε και ο αδελφός της μιας κοπέλας, ο οποίος έπαθε σοκ όταν την είδε», ανέφερε ο αυτόπτης μάρτυρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι διασώστες προσπάθησαν να κρατήσουν τη 17χρονη στη ζωή, μιλώντας της συνεχώς για να παραμείνει σε επαφή. Το κορίτσι νοσηλεύεται στο ΚΑΤ σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη και εισήχθη άμεσα στη Μονάδα Αναζωογόνησης.

Περισσότεροι από 20 γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συμμετέχουν στις προσπάθειες σταθεροποίησής της. Όπως αναφέρεται, η 17χρονη δεν είναι αιμοδυναμικά σταθερή, έχει χάσει πολύ αίμα και παρουσιάζει πολύ χαμηλή πίεση, γεγονός που προς το παρόν δεν επιτρέπει χειρουργική επέμβαση.

Φέρει βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αιμοθώρακα και σοβαρό κάταγμα στη λεκάνη. Οι γιατροί τονίζουν ότι προτεραιότητα είναι να σταθεροποιηθεί πρώτα, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι απαραίτητες χειρουργικές επεμβάσεις.

Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη και οι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας όλα τα δεδομένα και τις μαρτυρίες. Το ενδεχόμενο αυτοχειρίας εξετάζεται, αφού βρέθηκε και χειρόγραφο σημείωμα της μιας 17χρονης.

Το συγκλονιστικό σημείωμα της 17χρονης

Η μία από τις 17χρονες άφησε πίσω της σημείωμα, στο οποίο εξηγούσε τους λόγους που την οδήγησαν στην πράξη αυτή, αναφερόμενη σε ψυχολογική πίεση και φόβο για το μέλλον.

Το σημείωμα που άφησε η μία 17χρονη, το κορίτσι που δεν έμενε σε αυτή την πολυκατοικία, έγραφε:

«Μαμά και μπαμπά, τρία χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά, που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα».

Το χρονικό της τραγωδίας

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, σε πολυκατοικία επί της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου. Αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε στο Live News τη στιγμή της πτώσης, λέγοντας πως άκουσε έναν δυνατό κρότο και είδε τα δύο κορίτσια στο έδαφος. «Άκουσα ένα μακρόσυρτο επιφώνημα, ένα “ααα…” και ακριβώς μετά έναν πολύ δυνατό κρότο. Και γυρνώντας το κεφάλι, γιατί ήταν ακριβώς δίπλα από το παράθυρο, ήτανε δύο κοπελιές κάτω, στο πάτωμα, χτυπημένες. Κατευθείαν βέβαια πήρα το ΕΚΑΒ. Στη συνέχεια είδα ότι κατέβηκε μια κυρία που μένει στον πρώτο και ένα άλλο παλικάρι με, έτσι, μακρύ μαλλί, ο οποίος τελικά ήταν ο αδερφός μιας της κοπέλας» είπε χαρακτηριστικά.

Ένοικος της πολυκατοικίας αποκάλυψε ότι η μία 17χρονη είχε χάσει πρόσφατα τον πατέρα της, γεγονός που φαίνεται να την είχε επηρεάσει βαθιά. «Αυτό το παιδί ζοριζόταν πάρα πολύ προφανώς γιατί είχανε, είχαν υποστεί την απώλεια του πατέρα της. Και εντάξει είναι λυπηρό, δηλαδή είναι σοκαριστικό ρε παιδιά. Από ότι είδα το σημείωμα που έμαθα πρέπει να ήταν δυσβάσταχτη η απώλεια του μπαμπά», είπε χαρακτηριστικά