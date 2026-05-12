Το φως της δημοσιότητας είδαν οι πρώτες εικόνες από την διακομιδή στο ΚΑΤ της δεύτερης 17χρονης κοπέλας μετά το τραγικό περιστατικό με τα δύο κορίτσια που έπεσαν από ταράτσα πολυκατοικία στην Ηλιούπολη.

Η πρώτη κοπέλα δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της παρά την προσπάθεια του ιατρικού προσωπικού.

«Σήμερα 12.32 μεσημβρινή προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ δύο ημεδαπά κορίτσια 16 ετών. Ακαριαίως εντάχθηκαν στην αίθουσα αναζωογόνησής. Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζετια κρίσιμη. Αποφασίσθηκε η μεταφορά της στο ΚΑΤ.

Η δεύτερη παρά τις εντατικές προσπάθειες πάνω από μια ώρα δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της», ανέφερε νωρίτερα ο διοικητής του Ασκληπιειίου νοσοκομείου Βούλας κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης.

«Είναι πολυτραυματίας, στους γονείς παρέχεται κάθε δυνατή μέριμνα», απάντησε ο διοικητής σε σχετικό ερώτημα.

Ακολουθεί το πλήρες ιατρικό ανακοινωθέν:

Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών. Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια.