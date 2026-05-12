Εξαιρετικά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση της 17χρονης που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μαζί της βρισκόταν και η φίλη της, η οποία κατέληξε, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, η 17χρονη πρόκειται να διακομιστεί στο νοσοκομείο ΚΑΤ για περαιτέρω νοσηλεία και παρακολούθηση.

Όπως αναφέρεται στο ανακοινωθέν:

«Σήμερα και ώρα 12.30 και 12.32 μεσημβρινή, ακριβώς, προσήλθαν μέσω ΕΚΑΒ στο Τμήμα Επειγόντων του Νοσοκομείου μας δύο νεαρά ημεδαπά κορίτσια, αμφότερα 16 ετών.

Ακαριαίως εισήχθησαν στην αίθουσα αναζωογόνησης, όπου και υποβλήθησαν σε εντατικές ενέργειες αναζωογόνησης και απεικονιστικών εξετάσεων.

Η πρώτη έχει διασωληνωθεί και η κατάστασή της χαρακτηρίζεται εξαιρετικά κρίσιμη, ενώ συνεχίζεται να καταβάλλεται μέχρι τώρα κάθε προσπάθεια για την αντιμετώπισή της. Γι’ αυτό και αποφασίστηκε η διακομιδή της σε εφημερεύον νοσοκομείο και, συγκεκριμένα, το ΚΑΤ.

Η δεύτερη, η οποία προσήλθε σε ανακοπή, παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς, δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Στις οικογένειες παρέχεται κάθε δυνατή ψυχιατρική και ψυχολογική υποστήριξη και βοήθεια».

Σημείωμα είχε αφήσει η μία 17χρονη

Υπενθυμίζεται, ότι στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μιας κοπέλας, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απονενοημένης απόφασής της. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι σύμφωνα με όλα τα στοιχεία και το δεύτερο κορίτσι πήδηξε μαζί με την φίλη της στο κενό, αν και δεν έχει βρεθεί ακόμα δικό της σημείωμα.

Οι δραματικές στιγμές μετά την πτώση δύο κοριτσιών

Συγκλονίζουν οι στιγμές που καταγράφηκαν λίγα λεπτά μετά την πτώση δύο 17χρονων κοριτσιών από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, όπως αποτυπώνονται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας καταστήματος της περιοχής.

Κάτοικοι της πολυκατοικίας, ακούγοντας τον δυνατό θόρυβο από την πτώση, έσπευσαν έντρομοι στο πάρκινγκ. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, στο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να προσφέρουν βοήθεια.

Οι διασώστες κινήθηκαν με ταχύτητα, προσπαθώντας να σταθεροποιήσουν τα δύο κορίτσια και να τα μεταφέρουν στα φορεία, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους δεν άντεξαν το σοκαριστικό θέαμα, κρατώντας το κεφάλι τους ή φωνάζοντας «Χριστέ μου».