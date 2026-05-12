Ο Υπουργός Εθνική Άμυνας Νίκος Δένδιας, δήλωσε από τις Βρυξέλλες ότι θα ενημερώσει τους ομολόγους του, παρουσία και του Ουκρανού υπουργού Άμυνας, πως υπάρχει πλέον βεβαιότητα ότι το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα είναι ουκρανικής προέλευσης.

Για πρώτη φορά από την Παρασκευή 8 Μαΐου που ψαράδες στη Λευκάδα εντόπισαν το drone που είχε προκαλέσει ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή του. Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε επισήμως ότι το μη επανδρωμένο θαλάσσιο όχημα, το οποίο βρέθηκε σε ελληνικά χωρικά ύδατα, είναι ουκρανικό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για την πρώτη δημόσια επιβεβαίωση της ταυτότητας του οχήματος, γεγονός που εντείνει το ενδιαφέρον γύρω από τις συνθήκες υπό τις οποίες κατέληξε στην περιοχή.

«Αντιλαμβάνεστε ότι η παρουσία του θαλάσσιου μη επανδρωμένου οχήματος επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, πρόκειται για εξαιρετικά σοβαρό θέμα», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Ο υπουργός υπογράμμισε τη σημασία της διερεύνησης του περιστατικού, επισημαίνοντας ότι τέτοια συμβάντα απαιτούν προσεκτική αξιολόγηση και συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στη Μεσόγειο.