Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το νοσηλευτικό προσωπικό επαναφέρει στον δημόσιο διάλογο ο πρόεδρος του Κινήματος, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο που ανήρτησε στο TikTok.

«Σήμερα, Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών, είναι η καλύτερη αφορμή για να εξηγήσουμε κάτι απλό: Οι άνθρωποι που κρατούν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας αξίζουν περισσότερα από ένα “ευχαριστώ”», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής. Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές αξίζουν:

– Ένταξη στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

– Προκήρυξη μόνιμων θέσεων που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των νοσοκομείων.

– Μισθολογική και εργασιακή αναβάθμιση.

– Δημιουργία αυτόνομου ενιαίου νοσηλευτικού κλάδου, όπως ζητούν εδώ και χρόνια οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι οι άνθρωποί του. Και για να είναι ισχυρό ένα δημόσιο σύστημα υγείας, οφείλουμε να εγγυηθούμε στους εργαζομένους του τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να επιτελούν το λειτούργημά τους με ασφάλεια, αξιοπρέπεια και προοπτική», υπογραμμίζει ο κ. Ανδρουλάκης.