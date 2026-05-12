Ο Λιονέλ Μέσι τοποθετήθηκε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, παρουσιάζοντας τις δικές του εκτιμήσεις για τις ομάδες που θεωρεί φαβορί για τον τίτλο, αφήνοντας ωστόσο εκτός την εθνική Αργεντινής.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 11 Ιουνίου με το εναρκτήριο ματς ανάμεσα σε Μεξικό και Νότια Αφρική, ενώ ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 19 Ιουλίου στο «MetLife Stadium» του Νιου Τζέρσεϊ.

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν άλλα φαβορί μπροστά μας που βρίσκονται σε καλύτερη φόρμα, η Αργεντινή όμως θα ανταγωνίζεται πάντα και θα δίνει τον καλύτερό της εαυτό, όπως ακριβώς κάνει από τότε που ιδρύθηκε η ομάδα».

Στη συνέχεια ανέφερε τις ομάδες που θεωρεί κορυφαίες:

«Η Γαλλία είναι και πάλι πολύ καλή, έχει τόσους πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου. Η Ισπανία, η Βραζιλία, αν και δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή φόρμα τελευταία, είναι πάντα διεκδικήτριες και έχουν τους παίκτες για να αγωνιστούν σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις. Επίσης η Γερμανία, η Αγγλία, καθώς και η Πορτογαλία έχει επίσης μια πολύ ανταγωνιστική και καλή ομάδα.

“Hay que saber que por delante muestro hay otros FAVORITOS, QUE LLEGAN MEJOR. FRANCIAN 🇫🇷 está muy bien otra vez, tiene muchísimos jugadores de un gran nivel. ESPAÑA 🇪🇸 y BRASIL 🇧🇷, que aunque hace un tiempito no está en su mejor momento, siempre es candidata. PORTUGAL 🇵🇹… pic.twitter.com/u2f0f02s9j — Pablo Giralt (@giraltpablo) May 8, 2026

Η Αργεντινή, πρωταθλήτρια κόσμου από το 2022 στο Κατάρ μετά τη νίκη επί της Γαλλίας στα πέναλτι (3-3 κανονική διάρκεια), είχε φτάσει τότε στην κορυφή με τον Μέσι να ολοκληρώνει το μεγαλύτερο επίτευγμα της καριέρας του.