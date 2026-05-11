Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στην κορυφή του ισπανικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας το 29ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη La Liga, σε μια σεζόν που ολοκληρώθηκε με εμφατικό τρόπο.

Η ομάδα του Φλικ «σφράγισε» τον τίτλο μετά τη νίκη της στο clasico απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας και μαθηματικά την πρώτη θέση και προκαλώντας έντονο ενθουσιασμό στους φιλάθλους της.

Ανάμεσα σε όσους αντέδρασαν στη μεγάλη επιτυχία ήταν και ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος δεν έκρυψε τη χαρά του για την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την πρώην ομάδα του. Ο Αργεντινός, που πλέον αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι, προχώρησε σε ανάρτηση στα social media αμέσως μετά τη λήξη του αγώνα, αποθεώνοντας την Μπαρτσελόνα και δείχνοντας ότι παραμένει συναισθηματικά δεμένος με τον σύλλογο όπου μεγαλούργησε.

«Πρωταθλητές! Για πάντα να ζει η Μπαρτσελόνα!, έγραψε στην ανάρτησή του