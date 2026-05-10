Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει ιστορία στο MLS, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι στη νίκη με 4-2 απέναντι στην Τορόντο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρήκε ξανά δίχτυα, ενώ μοίρασε και δύο ασίστ, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκτός έδρας επικράτηση της ομάδας του. Σκόρερ για την Ίντερ Μαϊάμι ήταν επίσης οι Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Ροντρίγκο Ντε Πολ και Σέρχιο Ρεγκιλόν.

Με αυτή του την εμφάνιση, ο Μέσι πέτυχε ακόμη ένα σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έγινε ο πιο γρήγορος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που συμμετείχε σε 100 γκολ με μία ομάδα. Ο 38χρονος έφτασε το συγκεκριμένο ορόσημο σε μόλις 64 αγώνες, αφήνοντας πίσω το προηγούμενο ρεκόρ του Σεμπάστιαν Τζιοβίνκο, που είχε χρειαστεί 95 παιχνίδια.

Από την άφιξή του στο Μαϊάμι το καλοκαίρι του 2023, ο Μέσι μετρά 59 γκολ και 41 ασίστ, έχοντας ήδη οδηγήσει τον σύλλογο σε σημαντικές επιτυχίες, όπως η κατάκτηση του Leagues Cup και του Supporters’ Shield.

Επόμενη πρόκληση για την Ίντερ Μαϊάμι είναι η αναμέτρηση απέναντι στην FC Σινσινάτι, με την ομάδα να βρίσκεται κοντά στην κορυφή της Ανατολικής Περιφέρειας.