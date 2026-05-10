Σε μια ιδιαίτερη στιγμή που ξεπέρασε τα όρια του αγωνιστικού χώρου στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας ΟΦΗ – ΠΑΟΚ, η ΕΠΟ τίμησε τη μητέρα του Τιάγκο Νους με το συμβολικό βραβείο «Most Valuable Parent», στο πλαίσιο της Γιορτής της Μητέρας.

Σε έναν τελικό γεμάτο ένταση, ρυθμό και δυνατά συναισθήματα, η πιο ξεχωριστή εικόνα δεν καταγράφηκε σε κάποια φάση του παιχνιδιού, αλλά λίγα δευτερόλεπτα μετά από ένα γκολ.

Ο Τιάγκο Νους του ΟΦΗ, έπειτα από το δεύτερο τέρμα του στη μεγάλη νίκη επί του ΠΑΟΚ, έτρεξε προς την εξέδρα και σκαρφάλωσε για να αγκαλιάσει τη μητέρα του. Μια αυθόρμητη κίνηση που μετέφερε το ενδιαφέρον από τον αγωνιστικό χώρο στο συναίσθημα.

Η ΕΠΟ θέλησε να αναδείξει αυτή την ανθρώπινη πλευρά του ποδοσφαίρου, απονέμοντας στη μητέρα του Αργεντινού επιθετικού, Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος, το τιμητικό βραβείο «Most Valuable Parent». Η πρωτοβουλία εντάχθηκε στη Γιορτή της Μητέρας και στη σειρά καλλιτεχνικών δράσεων «Πάντα Εδώ», με δημιουργία του Γιάννη Μπαρτσώκα.

Πέρα από τη σημασία του ίδιου του τελικού, η στιγμή αυτή ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο της οικογένειας στην πορεία κάθε αθλητή. Πίσω από κάθε επιτυχία στον αγωνιστικό χώρο, υπάρχει πάντα μια σιωπηλή στήριξη εκτός αυτού.

Οπως αναφέρει η ΕΠΟ:

«Με ένα ξεχωριστό και μοναδικό βραβείο MVP τιμήθηκε η μητέρα του Κυπελλούχου Ελλάδας Τιάγο Νους, σε μία συμβολική κίνηση της ΕΠΟ για την ανάδειξη της πιο αυθεντικής και ανθρώπινης στιγμής του τελικού Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: με το «Most Valuable Parent», που φιλοτέχνησε ο εικαστικός Γιάννης Μπαρτσώκας, δημιουργός της εικαστικής σειράς τού τελικού «Πάντα Εδώ».

Με ευκαιρία τη Γιορτή της Μητέρας, η συγκεκριμένη τιμητική διάκριση αποκτά ακόμη βαθύτερο συμβολισμό, καθώς υπενθυμίζει ότι πίσω από κάθε αθλητική επιτυχία βρίσκονται οι γονείς που στηρίζουν -υπό συνθήκες άγνωστες στο κοινό-, εμπνέουν και διαμορφώνουν χαρακτήρες.

Δείτε το video της ΕΠΟ για την κα Ίρμα-Ρόσα Πόμπο ντε Κάμπος και την ίδια να μιλά στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» λίγο πριν από την επιστροφή της στην Αργεντινή».