Αντιμέτωποι με κατηγορίες για ληστεία κατά συναυτουργία και παράβαση του Νόμου περί όπλων βρίσκονται δύο ανήλικοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Οι δύο 16χρονοι, το απόγευμα της Πέμπτης, προσέγγισαν έναν 15χρονο και, με την απειλή αιχμηρού αντικειμένου, του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε κοινόχρηστο χώρο της περιοχής.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση πληρώματος περιπολικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, που εντόπισε και συνέλαβε τους δύο ανήλικους. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το μαχαίρι και το αφαιρεθέν ποσό, το οποίο αποδόθηκε στον παθόντα.

Παράλληλα, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου συνελήφθησαν και οι γονείς των δύο συλληφθέντων, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.