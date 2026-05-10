Σε ένα επεισοδιακό κροατικό ντέρμπι, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ επικράτησε με 2-0 της Χάιντουκ Σπλιτ, όμως το αγωνιστικό αποτέλεσμα πέρασε σε δεύτερη μοίρα λόγω όσων συνέβησαν στις εξέδρες.

Οι φιλοξενούμενοι οπαδοί της Χάιντουκ, γνωστοί ως Torcida, προχώρησαν σε σοβαρό επεισόδιο, καθώς κατάφεραν να βάλουν φωτιά σε πανό των φίλων της Ντιναμό μέσα στο γήπεδο «Μάξιμιρ». Η κίνηση αυτή προκάλεσε αναστάτωση και έντονη απορία σε όσους βρίσκονταν στο στάδιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, φέρεται να είχαν τοποθετηθεί κοντά στην εξέδρα εμπρηστικοί μηχανισμοί, οι οποίοι ενεργοποιήθηκαν και προκάλεσαν την πυρκαγιά στο πανό των οργανωμένων οπαδών της Ντιναμό (Blue Boys).

Το περιστατικό επισκίασε τη νίκη της Ντιναμό, με το ντέρμπι να στιγματίζεται από εικόνες έντασης και επεισοδίων στις κερκίδες.

