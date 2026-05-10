Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, βρέθηκε στις εξέδρες για την αναμέτρηση της Γκόθαμ με την Μπόστον, στηρίζοντας από κοντά την προσπάθεια της ομάδας.

Η Γκόθαμ προσέφερε 1.000 εισιτήρια στην τιμή των 5 δολαρίων, με τη διάθεση να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα, καθώς η ανταπόκριση του κόσμου ήταν τεράστια.

Η συγκεκριμένη ενέργεια έγινε με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερο κόσμο να παρακολουθήσει από κοντά αγώνα γυναικείου ποδοσφαίρου, σε μία περίοδο όπου το ενδιαφέρον για το άθλημα στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνεται συνεχώς.

Η παρουσία του δημάρχου στο γήπεδο και η άμεση ανταπόκριση των φιλάθλων σχολιάστηκαν έντονα στα social media, με πολλούς να χαρακτηρίζουν την πρωτοβουλία ως μία σημαντική κίνηση στήριξης του γυναικείου ποδοσφαίρου.