Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκίνησε την καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, κάνοντας προσωπική αναφορά στη μητέρα του, Μαρίκα Μητσοτάκη. Η ανάρτηση δημοσιεύθηκε το πρωί της Κυριακής (10 Μαΐου 2026) στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook.

«Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους», ανέφερε ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας συγκινητικά λόγια για τη δική του μητέρα, την οποία χαρακτήρισε γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα και μεγάλη τρυφερότητα.

Αναφορά στην ενέργεια και τη σταθερότητα της οικονομίας

Στην ανασκόπηση, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αποθήκευση ενέργειας από ΑΠΕ. Στόχος είναι η αύξηση της δυναμικότητας στα 700 MW ως το τέλος του έτους και στο 1 GW έως το 2027.

Παράλληλα, ανακοίνωσε νέα πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισ. ευρώ, τονίζοντας ότι η μείωση του δημόσιου χρέους ενισχύει τη σταθερότητα της οικονομίας και επιτρέπει στην Ελλάδα να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να επιστρέψει στα αδιέξοδα του παρελθόντος.

Ρυθμίσεις οφειλών και κοινωνική υποστήριξη

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι τον Απρίλιο καταγράφηκε αύξηση 51% στις ρυθμίσεις μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.172 νέες συμφωνίες συνολικού ύψους 588 εκατ. ευρώ. Από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας έχουν ολοκληρωθεί 60.388 ρυθμίσεις, αντιστοιχώντας σε αρχικές οφειλές 18,64 δισ. ευρώ.

Διεθνείς επαφές και περιφερειακή σταθερότητα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις συναντήσεις του με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σεΐχη Mohamed bin Zayed Al Nahyan, και τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄. Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κρίση στον Περσικό Κόλπο, με έμφαση στη συνεργασία Ελλάδας–ΗΑΕ και στην τριμερή σχέση Ελλάδας–Κύπρου–Ιορδανίας.

Κατά την επίσκεψή του στο Άμπου Ντάμπι, υπογράφηκε στρατηγική συνεργασία με τα ΗΑΕ στους τομείς της Τεχνητής Νοημοσύνης, των ψηφιακών υποδομών και της εκπαίδευσης. Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που εισάγουν ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη χρήση ΤΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Παιδεία, περιβάλλον και υποδομές

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη δεύτερη φάση του Προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτηρίων «Μαριέττα Γιαννάκου», που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί έργα σε 431 σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα.

Ανακοίνωσε επίσης την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης–Φλώρινας, μετά από τρία χρόνια, καθώς και την ένταξη 13 νέων περιοχών στις «Απάτητες Παραλίες», αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό σε 251.

Αθλητισμός, πολιτισμός και διαστημική τεχνολογία

Αναφορά έγινε και στην αναβάθμιση του Πανηπειρωτικού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου Ιωαννίνων, με έργα ύψους 4,1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε το νέο Μουσείο «Θεσσαλονικέων Μητρόπολις» στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, το 29ο νέο μουσείο από το 2019.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε ακόμη ότι η Ελλάδα διαθέτει πλέον 17 μικροδορυφόρους σε τροχιά, εκ των οποίων έξι εκτοξεύθηκαν πρόσφατα, ενισχύοντας τις δυνατότητες της Πολιτικής Προστασίας για έγκαιρη ανίχνευση πυρκαγιών και φυσικών φαινομένων.

Ενίσχυση της οπτικοακουστικής δημιουργίας

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο δεύτερο πενταετές σχέδιο δράσης «Greece on Screen», ύψους 750 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής και στην προσέλκυση διεθνών παραγωγών στη χώρα.

Ολοκληρώνοντας την ανάρτησή του, ενημέρωσε ότι την επόμενη Κυριακή δεν θα δημοσιευθεί η καθιερωμένη ανασκόπηση λόγω του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ευχήθηκε σε όλους «Καλή Κυριακή».