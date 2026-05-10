Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής (10 Μαΐου 2026) στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και τραυματισμό ενός άνδρα.

Το επεισόδιο εκτυλίχθηκε στις 08:20 το πρωί, στην οδό Αμφείας 1, ύστερα από καβγά μεταξύ μοτοσικλετιστών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 31χρονος αλβανικής καταγωγής φέρεται να τράβηξε πιστόλι και να πυροβόλησε στο πόδι έναν 34χρονο, ο οποίος επέβαινε σε άλλη μηχανή μαζί με μία γυναίκα.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Από το σημείο περισυνελέγησαν δύο κάλυκες, ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη.

Οι αστυνομικοί λαμβάνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να χαρτογραφήσουν το δρομολόγιο διαφυγής του ενόπλου, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.