Πυροβολισμοί μεταξύ μοτοσικλετιστών σημειώθηκαν το πρωί της Κυριακής στην Κυψέλη, προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή και κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ.. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 08:01, σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες.

Δύο μοτοσικλετιστές φέρονται να ενεπλάκησαν σε επεισόδιο κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όταν ο ένας από αυτούς έβγαλε όπλο και πυροβόλησε τον άλλο στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

Πηγές αναφέρουν ότι θύτης και θύμα πιθανότατα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Η Αστυνομία έχει εξαπολύσει εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη. Παράλληλα, συλλέγονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, με στόχο να ρίξουν φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.