Άγρια δολοφονία στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα από πυροβολισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις άνδρες μετέβησαν σε σπίτι στην περιοχή, όπου συναντήθηκαν με δύο Ρομά. Για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, οι τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν μεταξύ τους. Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο ένας άρπαξε το όπλο που είχε μαζί του ο άλλος και πυροβόλησε θανάσιμα τον τρίτο.

Πολίτης που συνάντησε περιπολικό στον δρόμο ενημέρωσε τους αστυνομικούς για το περιστατικό. Άμεσα, άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Δέλτα ξεκίνησαν έρευνες και εντόπισαν τους δύο δράστες. Οι τελευταίοι φέρονται να ομολόγησαν ότι πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία, όπου και συνελήφθησαν.

Αστυνομικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στον ποταμό για τον εντοπισμό του θύματος.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).