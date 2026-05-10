Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση των επιβατών και του πληρώματος του πλοίου MV Hondius, που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον χανταϊό, εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC).

Οι οδηγίες απευθύνονται στις αρχές δημόσιας υγείας της ΕΕ/ΕΟΧ, στους επαγγελματίες υγείας και στο προσωπικό μεταφορών που θα εμπλακούν στην αποβίβαση, τη μεταφορά και τη φροντίδα των επιβαινόντων.

Σύμφωνα με το ECDC, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας πρέπει να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια των ιατρικών επαφών. Προτείνεται χρήση γαντιών, ιατρικής ποδιάς, αναπνευστικής μάσκας FFP2 και προστασίας των ματιών. Παράλληλα, συνιστώνται ιατρικές μάσκες, καλός αερισμός των χώρων και αυστηρά μέτρα καθαρισμού και απολύμανσης.

Όλοι οι επιβάτες καλούνται να φορούν ιατρική μάσκα προσώπου καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος πιθανής μετάδοσης.

Διαχείριση επιβατών με συμπτώματα

Οι επιβάτες που εμφανίζουν συμπτώματα θα πρέπει να υποβληθούν σε άμεση ιατρική αξιολόγηση και διαγνωστικό έλεγχο. Ανάλογα με την κλινική τους εικόνα και τις αποφάσεις των αρμόδιων αρχών, μπορεί να παραμείνουν σε απομόνωση στην Τενερίφη ή να μεταφερθούν για απομόνωση στη χώρα καταγωγής τους.

Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, θα συνεχιστούν η ιατρική φροντίδα και τα μέτρα απομόνωσης. Αν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, το ECDC επισημαίνει ότι ενδέχεται να εξακολουθήσουν να ισχύουν μέτρα καραντίνας και παρακολούθησης έως και έξι εβδομάδες, ως προληπτική προσέγγιση.

Ασυμπτωματικοί και προληπτικά μέτρα

Οι επιβάτες χωρίς συμπτώματα αντιμετωπίζονται προσωρινά ως επαφές υψηλού κινδύνου. Ο επαναπατρισμός τους θα πραγματοποιηθεί με ειδικά οργανωμένα μέσα μεταφοράς από τις χώρες τους, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Το ECDC διευκρινίζει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τακτικές εμπορικές πτήσεις.

Μετά την επιστροφή τους, οι επιβάτες θα τεθούν σε αυτο-καραντίνα στη χώρα καταγωγής τους. Εάν εμφανίσουν συμπτώματα, θα πρέπει να υποβληθούν σε νέα ιατρική αξιολόγηση και εξετάσεις.

Η τελική ταξινόμηση του κινδύνου μπορεί να διαφοροποιηθεί, καθώς η ομάδα δημόσιας υγείας επί του πλοίου έχει ήδη πραγματοποιήσει συνεντεύξεις με όλους τους επιβάτες. Με βάση τα δεδομένα αυτά, ενδέχεται ορισμένοι να μην θεωρηθούν υψηλού κινδύνου και να τεθούν σε λιγότερο αυστηρή παρακολούθηση.

Ευρωπαϊκή υποστήριξη και συντονισμός

Το ECDC έχει αποστείλει ήδη εμπειρογνώμονα στο πλοίο, ενώ η Ισπανία ζήτησε πρόσθετη υποστήριξη μέσω της Ομάδας Εργασίας της ΕΕ για την Υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, αποστέλλονται ακόμη ένας ειδικός του ECDC και δύο υπότροφοι από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Επιδημιολογία Παρέμβασης.

Ο επιπλέον εμπειρογνώμονας θα συντονίζει τις ενέργειες με τους υποτρόφους και θα λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ του ECDC και των εθνικών και περιφερειακών αρχών στην Ισπανία και τις Κανάριες Νήσους. Παράλληλα, θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στις δράσεις ετοιμότητας και απόκρισης, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Το ECDC υπογραμμίζει ότι συνεχίζει τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρχές δημόσιας υγείας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ενώ θα παρέχει τακτικές ενημερώσεις καθώς προκύπτουν νέα στοιχεία.