Η σωστή υγιεινή των χεριών παραμένει ένα από τα πιο απλά, οικονομικά και αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης λοιμώξεων, υπενθυμίζει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Χεριών, που τιμάται κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου με πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Γι’ αυτό και οι παιδίατροι επιμένουν ότι αυτή η ιδιαίτερα ωφέλιμη συνήθεια πρέπει να τηρείται σωστά — και όχι μόνο περιστασιακά — όλες τις ημέρες του χρόνου.

Όπως σημειώνει η Ένωση σε σχετικό δελτίο Τύπου, οι λοιμώξεις που σχετίζονται με την παροχή φροντίδας υγείας εξακολουθούν να αποτελούν σημαντική απειλή για ασθενείς και επαγγελματίες υγείας, ενώ μεγάλο μέρος αυτών μπορεί να προληφθεί μέσω της σωστής υγιεινής των χεριών και της εφαρμογής βασικών κανόνων πρόληψης.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η τήρηση των κανόνων υγιεινής στα παιδιά, τα οποία εκτίθενται καθημερινά σε ιούς και μικρόβια στο σχολείο, στους παιδικούς σταθμούς, στις αθλητικές δραστηριότητες και στους χώρους παιχνιδιού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το σωστό πλύσιμο των χεριών συμβάλλει ουσιαστικά στον περιορισμό της μετάδοσης αναπνευστικών και γαστρεντερικών λοιμώξεων, προστατεύοντας όχι μόνο τα ίδια τα παιδιά αλλά και τις οικογένειές τους.

Οι παιδίατροι υπενθυμίζουν ότι τα χέρια πρέπει να πλένονται πριν από το φαγητό και την προετοιμασία τροφής, μετά τη χρήση της τουαλέτας, μετά τον βήχα ή το φτέρνισμα, μετά το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους, καθώς και κατά την επιστροφή στο σπίτι από το σχολείο ή άλλες δραστηριότητες.

Το σωστό πλύσιμο πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα με σαπούνι και νερό, ενώ όταν αυτό δεν είναι διαθέσιμο μπορεί να χρησιμοποιείται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα.

Η καμπάνια του ΠΟΥ «SAVE LIVES: Clean Your Hands» πραγματοποιείται από το 2009, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης λοιμώξεων παγκοσμίως. Όπως τονίζει η Ένωση Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων Αττικής, η καθημερινή εφαρμογή βασικών κανόνων υγιεινής μπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί σωτήρια.