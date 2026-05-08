Συγκλονίζει ο πατέρας του Νικήτα, ο οποίος λίγες ώρες μετά την κηδεία του παιδιού του ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί να ανοίξει βεντέτα και εξήγησε γιατί ο γιος του δεν έφυγε από την Κρήτη για να γλιτώσει από τις απειλές του δράστη.

«Θέλω να μιλήσω στη μνήμη του παιδιού μου. Δεν είμαστε άνθρωποι της βεντέτας. Δεν πρόκειται να πειράξω κανέναν. Έχασα το παιδί μου. Ό,τι και να κάνω, δε θα μου το φέρει πίσω», είπε με λυγμούς, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Αλήθειες με τη Ζήνα. Ο πατέρας του Νικήτα τόνισε, πως ούτε ο ίδιος, ούτε η οικογένειά του είχαν ποτέ δώσει δικαιώματα στην κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η μόνη τους έγνοια ήταν η υγεία του παιδιού τους.

«Του δίναμε τα φάρμακά του στο στόμα, γι’ αυτό δεν έφυγε», ανέφερε συγκλονισμένος. Ο χαροκαμένος πατέρας θέλησε να απαντήσει σε όσους αναρωτήθηκαν γιατί ο Νικήτας δεν μετακινήθηκε αλλού ή δεν εγκατέλειψε το νησί. Όπως αποκάλυψε, ο γιος του αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια, με την οικογένεια να περνά ατελείωτους μήνες σε νοσοκομεία, δίνοντας καθημερινό αγώνα για τη ζωή του.

«Μήνες στα νοσοκομεία, μήνες στις καρέκλες, προσπαθώντας να τον κρατήσουμε όρθιο. Πού να τον έστελνα μόνο του; Θα ήταν σαν να τον οδηγούσα στον θάνατο πιο νωρίς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Το έγκλημα ήταν προσχεδιασμένο»

Για προμελέτη στη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα κάνει λόγο η οικογένειά του, μέσω της δικηγόρου της, Αλεξάνδρας Σπανάκη. Σε δηλώσεις της υποστήριξε, ότι δεν επρόκειτο για ένα τυχαίο περιστατικό, αλλά για προσχεδιασμένη εγκληματική ενέργεια, στην οποία φέρεται να συμμετείχε και η σύζυγος του δράστη.

«Θεωρώ ότι η συμμετοχική δράση και της συζύγου είναι πάρα πολύ σημαντική. Για να μην πω προκάλεσε, ενίσχυσε οπωσδήποτε την απόφαση, την ήδη ειλημμένη απόφαση μιας προσχεδιασμένης εκτέλεσης, η οποία έλαβε χώρα δυστυχώς σε βάρος αυτού του παιδιού», δήλωσε η κ. Σπανάκη.

Έρευνα για το τροχαίο και τα ψευδή στοιχεία

Η δικηγόρος ανακοίνωσε επίσης τον ορισμό του τεχνικού συμβούλου, κ. Δέδε, για την εξέταση των βίντεο και των στοιχείων της δικογραφίας σχετικά με το τροχαίο που συνδέεται με την υπόθεση.

«Διόρισα τον κύριο Δέδε ως τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να αξιολογήσει τα βίντεο και τα έγγραφα της δικογραφίας που αφορούν το τροχαίο. Γιατί και γι’ αυτό οφείλουμε να πούμε ότι τα όσα διατείνονταν οι δράστες και οι δύο κατά τη διάρκεια της παλινωδίας της δικογραφίας, μέχρι να εξακριβωθούν οι συνθήκες οι ακριβείς υπό τις οποίες έλαβε χώρα το δυστύχημα αυτό, το τροχαίο εννοώ. Κατέληξαν λοιπόν οι πραγματογνώμονες και ο κύριος Δέδες που εγώ έχω διορίσει, αλλά και ο πραγματογνώμονας που διορίστηκε με σχετική εντολή από την Τροχαία, ότι συνετέλεσε ουσιωδώς η κατασκευή του δρόμου στο σημείο εκείνο, ώστε να εκτραπεί το όχημα και τελικώς να καταλήξει στο να προσκρούσει σε παρακείμενη κολόνα. Βεβαίως, διατυπώθηκαν διάφορα ψεύδη εκ μέρους των δραστών σχετικά με την ταχύτητα, σχετικά με το αλκοόλ. Είναι όλα ψεύδη», ανέφερε.