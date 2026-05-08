Σοκαριστικές αποκαλύψεις βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα από τον 54χρονο στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (5/5), μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στο Live News η δικηγόρος της οικογένειας του θύματος, Αλεξάνδρα Σπανάκη, υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι το αυτοκίνητο του 54χρονου, στο οποίο επέβαινε και η 56χρονη σύζυγός του, ήταν σταματημένο και ξεκίνησε να κινείται μόλις εμφανίστηκε το όχημα του άτυχου 21χρονου.

«Μάρτυρες είδαν τον 54χρονο να βρίσκεται σταματημένος και να ξεκινά μόλις εμφανίστηκε ο Νικήτας», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Σπανάκη. Η ίδια αναφέρθηκε και στον ρόλο της συζύγου του κατηγορούμενου, υποστηρίζοντας πως στο παρελθόν είχε απειλήσει τη μητέρα του θύματος.

Παράλληλα, αποκάλυψε πως ο πατέρας του 21χρονου της έλεγε: «Θέλω να γίνει το δικαστήριο για να καταλάβει ότι δεν φταίω και να απαλύνει ο πόνος του».

Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά της δικηγόρου στη συμπεριφορά του δράστη μετά το έγκλημα. «Το πιο χυδαίο απ’ όλα είναι ότι μετά τους πυροβολισμούς, ενώ το παιδί είχε πέσει νεκρό, το κλωτσούσε στον δρόμο. Το πιο ευπρεπές θα ήταν να σιωπήσουν», τόνισε.

Αμετανόητος ο 54χρονος – «Αν είχα χίλιες σφαίρες θα του τις έπαιζα»

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, ο 54χρονος και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια. Οι δύο αναμένεται να μεταφερθούν άμεσα σε φυλακές εκτός Κρήτης.

Σοκάρουν τα λόγια του 54χρονου λίγο πριν ολοκληρώσει την πολύωρη απολογία του στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, περιγράφοντας με έντονη συναισθηματική φόρτιση τη στιγμή της πράξης του.

«Αν είχα χίλιες σφαίρες, χίλιες θα του έπαιζα, αλλά είχα μόνο έξι. Μία χάρη θέλω. Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω. Για τον εαυτό μου δεν με νοιάζει, τι θα απογίνω και τι θα πάθω. Δεν με ενδιέφερε άλλωστε ούτε πριν», φέρεται να είπε ο 54χρονος, περιγράφοντας πώς ένιωσε τη στιγμή που σήκωσε το όπλο.

«Στο πρόσωπό του εκείνη τη στιγμή δεν έβλεπα τίποτα άλλο παρά τον φονιά του γιου μου. Δεν ήμουν ο εαυτός μου. Εξάλλου, ο πραγματικός Κώστας είχε χαθεί από καιρό. Δεν όριζα τον εαυτό μου, τη σκέψη μου και τη συμπεριφορά μου. Ένα μαύρο πέπλο είχε σκεπάσει το μυαλό μου».

Συγκλονίζει η αδερφή του θύματος – «Εκεί κατάλαβα ότι τελείωσαν όλα…»

Η αδερφή του Νικήτα αποκάλυψε ότι υπήρξαν προσπάθειες για να γίνει σασμός ανάμεσα στις δύο οικογένειες, ωστόσο όπως είπε η πλευρά του 54χρονου απέρριψε την πρόταση. Με δάκρυα στα μάτια, περιέγραψε τις στιγμές που έμαθε για τη δολοφονία του αδερφού της, μιλώντας για τον πόνο και την αγωνία της οικογένειας.

Η Μαρία, ντυμένη στα λευκά, αποχαιρέτησε τον αδελφό της, λυγίζοντας μπροστά στην κάμερα. Όπως ανέφερε, η οικογένειά της ζούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στον φόβο, μέχρι την τραγική νύχτα που ο 20χρονος δολοφονήθηκε.

Ο «σασμός» που επιχειρήθηκε από το περιβάλλον των δύο οικογενειών δεν ολοκληρώθηκε. Η Μαρία υποστήριξε ότι οι δικοί της άνθρωποι είχαν προειδοποιήσει για την ένταση που επικρατούσε, χωρίς όμως να υπάρξει ουσιαστική ανταπόκριση.