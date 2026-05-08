Ηλιοφάνεια, υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και σταδιακή απομάκρυνση της αφρικανικής σκόνης θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ημέρες. Παρά τις τοπικές βροχές και τις μεμονωμένες καταιγίδες που θα εκδηλωθούν κυρίως στα κεντρικά και βόρεια και τα ορεινά ηπειρωτικά το Σαββατοκύριακο, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο να αγγίζει ακόμη και τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου στις αρχές της νέας εβδομάδας.

Σάββατο: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Το Σάββατο 9 Μαΐου, στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας, καθώς και κατά τόπους στα δυτικά, αναμένονται μερική ηλιοφάνεια και παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες κατά διαστήματα, ενώ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με αρκετή ηλιοφάνεια και μόνο λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τοπικού χαρακτήρα.

Η αφρικανική σκόνη θα εξακολουθήσει να επηρεάζει την ατμόσφαιρα, ενώ νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες διευθύνσεις και από το απόγευμα θα στραφούν σταδιακά σε βόρειους βορειοδυτικούς, με εντάσεις 2 έως 4 και τοπικά 5 μποφόρ.

Αισθητή άνοδος της θερμοκρασίας

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο σε ολόκληρη τη χώρα. Στα βόρεια ο υδράργυρος θα φτάσει τους 22 με 25 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 27 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με αρκετή ηλιοφάνεια και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Υπάρχει μικρή πιθανότητα για πρόσκαιρες ψιχάλες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα του νομού τις θερμές ώρες της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται μερική ηλιοφάνεια με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως κατά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς και τοπικά θα φτάσει τους 24 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ.

Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία από την Κυριακή – Κυρίαρχη η ηλιοφάνεια

Την Κυριακή 10 Μαΐου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με κυρίαρχο στοιχείο την ηλιοφάνεια. Μόνο στα ορεινά ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις τις θερμές ώρες της ημέρας, με πιθανότητα για σύντομες τοπικές βροχές ή μπόρες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Η αφρικανική σκόνη θα αρχίσει σταδιακά να απομακρύνεται, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή άνοδο, διατηρούμενη σε επίπεδα υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή.

Στις περισσότερες περιοχές ο υδράργυρος θα φτάσει τους 26 με 28 βαθμούς, ενώ τοπικά στα ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 29 και πιθανώς τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Θερμή μεταφορά με έως και 32 βαθμούς τη Δευτέρα

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου, ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και λίγες αραιές νεφώσεις. Στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων ηπειρωτικών νεφώσεις θα είναι κατά τόπους πυκνές και δεν αποκλείονται εκεί τοπικές βροχές ή μπόρες τις θερμές ώρες της ημέρας.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και είναι πιθανό να σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, ενώ από το απόγευμα στα δυτικά και σταδιακά στα κεντρικά και νότια θα στραφούν σε δυτικούς.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο, ξεπερνώντας κατά πολύ τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Τοπικά στα ηπειρωτικά και την Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.