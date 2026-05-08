Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ και στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, καθώς εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Ο ναυτικός αποκλεισμός που επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ σε πλοία κυρίως τάνκερ με προορισμό ή προέλευση τα ιρανικά λιμάνια, σε συνδυασμό με τα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα στην Ισλαμική Δημοκρατία, έχουν κλιμακώσει περαιτέρω την ένταση.

Οι κατασχέσεις ιρανικών τάνκερ από αμερικανικές ναυτικές δυνάμεις στον Ινδο-Ειρηνικό Ωκεανό τον περασμένο Απρίλιο προκάλεσαν έντονη αντίδραση της Τεχεράνης. Παρά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «πειρατών», το ιρανικό ναυτικό προχώρησε σε αντίποινα, καταλαμβάνοντας πλοία που θεωρεί ότι παραβιάζουν τα κυριαρχικά του δικαιώματα.

According to IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) News, the Iranian Navy had conducted a special operation to seize an “offending tanker” named “OCEAN KOI” for attempting to export Iranian oil. Her new name is actually JIN LI (9255933), and has been so since 2025-11-30.… pic.twitter.com/3Wv8jJNEAr — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) May 8, 2026

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, το Ιράν κατέσχεσε το πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο Ocean Koi στον Κόλπο του Ομάν, κατηγορώντας το για προσπάθεια παρεμπόδισης των εξαγωγών πετρελαίου της χώρας. Το πλοίο, που φέρει σημαία Μπαρμπέιντος, μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και, όπως αναφέρθηκε, «προσπαθούσε να βλάψει και να διαταράξει τις εξαγωγές πετρελαίου… εκμεταλλευόμενο τις συνθήκες στην περιοχή».

Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο του 2026, οδηγήθηκε στις νότιες ακτές του Ιράν και παραδόθηκε στις δικαστικές αρχές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Η κατάσχεση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τις συγκρούσεις μεταξύ αμερικανικών και ιρανικών δυνάμεων στα Στενά του Ορμούζ, τον στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο δίαυλο που συνδέει τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν.

Το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει το πέρασμα, από το οποίο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων πετρελαϊκών ροών πριν από τον πόλεμο που εξαπέλυσαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026.

Παράλληλα, σύμφωνα με την επιθεώρηση Lloyd’s List, η Τεχεράνη δημιούργησε νέα κυβερνητική υπηρεσία αρμόδια για την έγκριση διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ και την είσπραξη τελών διέλευσης. Η υπηρεσία αυτή, με την ονομασία Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, έχει αναλάβει αποκλειστικά τη χορήγηση αδειών σε πλοία που διασχίζουν το στενό.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, τα πλοία υποχρεούνται να παρέχουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους πλοιοκτήτες, την ασφάλεια, τα μέλη του πληρώματος και τη διαδρομή τους. Η νέα υπηρεσία θεωρείται πλέον η μόνη αρμόδια αρχή για την έκδοση αδειών διέλευσης.

Το αγγλόφωνο ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV μετέδωσε ότι το Ιράν έχει εγκαθιδρύσει «σύστημα για την άσκηση της κυριαρχίας του στα Στενά του Ορμούζ», μέσω του οποίου τα διερχόμενα πλοία λαμβάνουν «οδηγίες» μέσω e-mail.

Τέλος, ηδη από τις 23 Απριλίου 2026 αξιωματούχος του Ιρανικού Κοινοβουλίου είχε δηλώσει ότι η χώρα εισέπραξε τα πρώτα της έσοδα από τα τέλη διέλευσης που επιβλήθηκαν στη ναυσιπλοΐα του στενού, επιβεβαιώνοντας την πρόθεση της Τεχεράνης να ελέγχει πλήρως την κρίσιμη αυτή θαλάσσια αρτηρία.