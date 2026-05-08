Ο κόσμος παρακολουθεί με αγωνία την πορεία του ολλανδικού κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, το οποίο πλέει προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται να φτάσει την Κυριακή 10 Μαΐου. Το πλοίο, στο οποίο έχουν εντοπιστεί επιβεβαιωμένα κρούσματα, θα αγκυροβολήσει στα ανοικτά των ακτών και οι 144 επιβάτες του θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο με βάρκες.

Ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ Κρίστιαν Λίντμαϊερ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι «Πρόκειται για έναν επικίνδυνο ιό, αλλά μόνο για το άτομο που έχει μολυνθεί πραγματικά. Ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει εξαιρετικά χαμηλός».

Το MV Hondius απέπλευσε την 1η Απριλίου από την Ουσουάια της Αργεντινής, με προορισμό τη διάσχιση του Νότιου Ατλαντικού. Το πρώτο θύμα έχασε τη ζωή του στις 11 Απριλίου εν πλω, ενώ η σύζυγός του, το δεύτερο θύμα, αποβιβάστηκε αργότερα στο νησί της Αγίας Ελένης και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Γιοχάνεσμπουργκ.

Περισσότεροι από 30 επιβάτες εγκατέλειψαν το πλοίο στο ίδιο λιμάνι. Το τρίτο θύμα, μια Γερμανίδα επιβάτιδα, πέθανε στις 2 Μαΐου, αφού παρουσίασε συμπτώματα πνευμονίας.

Σήμερα, περίπου 90 άτομα 23 διαφορετικών εθνικοτήτων παραμένουν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, μεταξύ των οποίων 38 Φιλιππινέζοι, 23 Βρετανοί, 17 Αμερικανοί και 14 Ισπανοί.

ΠΟΥ: Για ποιους είναι επικίνδυνος είναι επικίνδυνος ο χανταϊός

Ο κίνδυνος εξάπλωσης του χανταϊού για τον παγκόσμιο πληθυσμό είναι «απολύτως χαμηλός», διαβεβαίωσε σήμερα (8/5) ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έπειτα από επιδημία που ξέσπασε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους τρεις επιβάτες.

Ο ίδιος τόνισε ότι ακόμη και μεταξύ των ανθρώπων που έμεναν στις ίδιες καμπίνες με ένα μολυσμένο άτομο στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, «φαίνεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, κανένας από τους δύο δεν μολύνθηκε».

«Δεν είναι κάτι σαν την ιλαρά, για παράδειγμα: αν βρίσκεστε εδώ στην αίθουσα Τύπου και κάποιος από μπροστά βήχει, οι πρώτες σειρές θα διατρέχουν κίνδυνο. Η στενή επαφή σημαίνει πρακτικά μύτη με μύτη Δεν πρόκειται για νέο Covid», υπογράμμισε.

Το κρουαζιερόπλοιο Hondius, που ανήκει στην ολλανδική εταιρεία κρουαζιέρας Oceanwide Expeditions, αναχώρησε από την Ουσουάια της Αργεντινής την 1η Απριλίου και βρίσκεται αυτή τη στιγμή καθ’ οδόν προς την Τενερίφη στα Κανάρια Νησιά, όπου αναμένεται την Κυριακή.

Τρεις επιβάτες του πλοίου έχασαν τη ζωή τους, ενώ τα τελευταία στοιχεία του ΠΟΥ που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη ανέφεραν συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα και τρία ύποπτα κρούσματα.