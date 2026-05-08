Αίσιο τέλος είχε η ομηρία σε τράπεζα στη Γερμανία, ένα πολύωρο θρίλερ που εκτυλίχθηκε από το πρωί της Παρασκευής (09.05.2026) στην πόλη Ζίντσιγκ της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο όμηροι που κρατούνταν στο υποκατάστημα της Volksbank είναι πλέον ελεύθεροι και καλά στην υγεία τους, ενώ οι δράστες έχουν διαφύγει.

Η υπόθεση ξεκίνησε το πρωί, όταν σημειώθηκε επίθεση σε χρηματαποστολή έξω από το υποκατάστημα της Volksbank. Το περιστατικό οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και ειδικών μονάδων, που απέκλεισαν την περιοχή.

Η ειδική μονάδα SEK εισέβαλε λίγο αργότερα στο κτίριο και εντόπισε στο θησαυροφυλάκιο τα δύο άτομα που κρατούνταν όμηροι από το πρωί. Οι δράστες, ωστόσο, δεν βρίσκονταν στο σημείο, καθώς είχαν ήδη διαφύγει. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει εκτεταμένη επιχείρηση για τον εντοπισμό τους στην ευρύτερη περιοχή.

Το χρονικό της ομηρίας

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, γύρω στις 10:00 (ώρα Ελλάδος), ένα όχημα χρηματαποστολής σταμάτησε έξω από την τράπεζα. Ο οδηγός κατέβηκε για να συνεννοηθεί με τους υπαλλήλους, όταν δέχθηκε επίθεση από άγνωστο άνδρα. Εκτιμάται ότι ένας από τους ομήρους ήταν ο οδηγός του οχήματος, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για τον αριθμό των δραστών.

Σημειώνεται ότι, στην επιχείρηση συμμετείχαν εκατοντάδες αστυνομικοί, ενώ ειδικές δυνάμεις έφτασαν και από τα γειτονικά κρατίδια της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.