Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ανταποκρίθηκε σε περιστατικό ομηρίας σε υποκατάστημα τράπεζας στην πόλη Ζίντσιχ, στη δυτική περιοχή της Ρηνανίας-Παλατινάτου.

Η γερμανική αστυνομία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι αρκετοί άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας οδηγός χρηματαποστολής, είναι όμηροι σε υποκατάστημα τράπεζας.

«Προς το παρόν εκτιμάται ότι υπάρχουν αρκετοί δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η κατάσταση ήταν προς το παρόν «σταθερή». Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι έχει ξεκινήσει εκτεταμένες επιχειρήσεις και έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή.

Ελικόπτερα περιφέρονται πάνω από το Ζίντσιχ, μεταδίδει η Bild και προσθέτει ότι «το πρωί, ένα όχημα μεταφοράς χρημάτων σταμάτησε μπροστά από την τράπεζα. Ένας από τους υπαλλήλους βγήκε για να μπει στην τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού μέσου ένας μέχρι στιγμής άγνωστος άνδρας φέρεται να σταμάτησε τον οδηγό και να τον απείλησε. Εν τω μεταξύ, ο άνδρας και ο υπάλληλος φέρεται να βρίσκονται στο θησαυροφυλάκιο της τράπεζας».

Το περιστατικό αναφέρθηκε στο κέντρο της πόλης, στην ομοσπονδιακή πολιτεία της Ρηνανίας-Παλατινάτου, στις 07:00 GMT, πρόσθεσε η αστυνομία. Δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό εκτός της αποκλεισμένης περιοχής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι κάτοικοι συνιστούν ο ένας στον άλλο να αποφεύγουν το κέντρο της πόλης. Ακόμα η αστυνομία ζητά να μην διαδίδονται ψευδείς πληροφορίες μέσω των κοινωνικών δικτύων.