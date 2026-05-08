Τραγωδία στο Τέξας σημειώθηκε όταν ηλικιωμένος άνδρας με άνοια παρασύρθηκε θανάσιμα από διερχόμενα οχήματα, αφού η αεροπορική εταιρεία Spirit Airlines φέρεται να μην του παρείχε την υποσχεθείσα βοήθεια. Η υπόθεση έχει οδηγήσει σε ομοσπονδιακή αγωγή κατά της εταιρείας.

Ο 75χρονος Μάρκος Ουμπέρτο Βίντελ Οσόριο εξαφανίστηκε στις 8 Ιουνίου 2024, λίγο μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο George Bush Intercontinental του Χιούστον, προερχόμενος από την Ονδούρα με πτήση της Spirit Airlines.

Ώρες αργότερα, το σώμα του εντοπίστηκε στον αυτοκινητόδρομο Eastex Freeway, αρκετά μίλια μακριά από το αεροδρόμιο, αφού είχε φέρεται παρασυρθεί από πολλά οχήματα.

Η οικογένεια του Οσόριο, συντετριμμένη, κατέθεσε αγωγή κατά της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το προσωπικό της Spirit πως ο ηλικιωμένος έπασχε από άνοια και θα χρειαζόταν βοήθεια για να προσανατολιστεί μετά την προσγείωση.

Σύμφωνα με την αγωγή, οι συγγενείς είχαν ζητήσει να συνοδευτεί ο Οσόριο κατά την αποβίβαση και τη διέλευσή του από τον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, όπου τον περίμεναν συγγενείς του.

Όπως αναφέρεται, «ο υπάλληλος της Spirit επιβεβαίωσε ότι θα παρασχεθεί βοήθεια». Ωστόσο, η οικογένεια υποστηρίζει ότι η εταιρεία δεν προσέφερε καμία υποστήριξη στον «ασυνόδευτο και αποπροσανατολισμένο» ηλικιωμένο μετά την άφιξη της πτήσης λίγο πριν τις 7 το απόγευμα.

Η αγωγή σημειώνει ότι ο Οσόριο κινήθηκε μόνος του μέσα στο αεροδρόμιο χωρίς επίβλεψη ή συνοδό. Η κόρη του, Γιζέλ, και άλλοι συγγενείς τον περίμεναν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, αλλά όταν δεν εμφανίστηκε άρχισαν να τον αναζητούν.

Αργότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, αξιωματικός της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων ενημέρωσε την οικογένεια ότι ο Οσόριο είχε περάσει μόνος του τον έλεγχο τελωνείου περίπου στις 7.43 μ.μ.

Η αναζήτηση συνεχίστηκε με τη συνδρομή της αστυνομίας, μέχρι που περισσότερες από τρεις ώρες αργότερα το σώμα του εντοπίστηκε στην εθνική οδό US Route 59, γνωστή και ως Eastex Freeway.

Η αγωγή υποστηρίζει ότι ο ηλικιωμένος αποπροσανατολίστηκε και περπάτησε αρκετά μίλια μακριά από το αεροδρόμιο, προτού χτυπηθεί θανάσιμα από διερχόμενα οχήματα.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Ρας Μπρούντνερ, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τον εφιάλτη κάθε οικογένειας». Όπως δήλωσε στην εφημερίδα The Independent, «η οικογένεια εμπιστεύθηκε την αεροπορική εταιρεία να διασφαλίσει την ασφάλεια του πατέρα τους στα τελευταία χιλιόμετρα του ταξιδιού του. Αυτή η εμπιστοσύνη προδόθηκε με τον πιο οδυνηρό τρόπο».

Η αγωγή υποστηρίζει ότι η Spirit παραβίασε τις υποχρεώσεις της βάσει του ομοσπονδιακού νόμου Air Carrier Access Act, ο οποίος απαιτεί από τις αεροπορικές εταιρείες να παρέχουν βοήθεια σε επιβάτες με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένων γνωστικών διαταραχών όπως η άνοια.

Η οικογένεια διεκδικεί αποζημίωση για άδικη απώλεια ζωής, ψυχική οδύνη, έξοδα κηδείας και απώλεια συντροφικότητας.

Η αγωγή κατατίθεται λίγες εβδομάδες μετά το αιφνίδιο κλείσιμο της εταιρείας στις 2 Μαΐου 2026, έπειτα από αποτυχημένη προσπάθεια εξασφάλισης δανείου ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αεροπορική εταιρεία ακύρωσε όλες τις πτήσεις και ανακοίνωσε «ομαλή παύση λειτουργίας», αφήνοντας χιλιάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους — το πρώτο μεγάλο κλείσιμο αμερικανικής αεροπορικής εταιρείας εδώ και 25 χρόνια.