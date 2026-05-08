Επτά μέρες και τρία ματς ακόμα για να τελειώσει μία χρονιά-μαρτύριο για τον Άρη. Η αφετηρία είναι μεθαύριο στις 17:00 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» με αντίπαλο τον ΟΦΗ, για την τέταρτη αγωνιστική των πλέι οφ.

Μία εβδομάδα μετά την άνετη επικράτηση των Κιτρινόμαυρων στο Παγκρήτιο, τα βλέμματα στρέφονται στη Θεσσαλονίκη. Ο Αρης είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα του 5-8 με επτά βαθμούς σε τρεις αγώνες και διεκδικεί με αξιώσεις την πέμπτη θέση. Ενας στόχος που δεν είναι ο ίδιος από τη στιγμή που δεν δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά υπάρχει το γόητρο και τα οικονομικά οφέλη από αυτόν.

Στη σκιά του βεβαρημένου κλίματος από την πορεία της ομάδας και τα δεδομένα με το ιδιοκτησιακό, ο Άρης καλείται να δώσει συνέχεια στις νίκες για να μείνει κοντά στον Λεβαδειακό, από τον οποίο απέχει τρεις βαθμούς. Την ίδια στιγμή, ο ΟΦΗ παίζει ίσως το τελευταίο του χαρτί για την πεντάδα, αφού ήδη βρίσκεται στο -5 από τους Βοιωτούς.

Επιστροφές

Ο έλληνας τεχνικός μέτρησε τρία νέα πρόσωπα τα οποία τέθηκαν στη διάθεσή του αυτή την εβδομάδα. Μορόν, Μεντίλ και Χόνγκλα θα είναι στην αποστολή του μεθαυριανού αγώνα, σε αντίθεση με τον τραυματία Διούδη και τον τιμωρημένο Καντεβέρε.

Η απουσία του τελευταίου αποτελεί το βασικό πρόβλημα στο πλάνο του Γρηγορίου και θα φέρει ίσως τη μοναδική αλλαγή στην ενδεκάδα. Ο Κριστιάν Κουαμέ θα κληθεί να πάρει τη θέση του αφρικανού επιθετικού στην κορυφή της επίθεσης, ταιριάζοντας περισσότερο στα αθλητικά στοιχεία που θέλει ο έλληνας τεχνικός και δεν του προσφέρει ο Μορόν.

Ντούντου, Γκαρέ και Πέρεθ θα είναι η τριάδα πίσω από τον πρώην άσο της Φιορεντίνα. Αθανασιάδης στο τέρμα, Φαντιγκά – Φρίντεκ στα άκρα της άμυνας και ο Φαμπιάνο με τον Ρόουζ στα στόπερ. Ράτσιτς και Γένσεν θα είναι οι δύο χαφ.