Ο αποκλεισμός του Στρασβούργου από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στα ημιτελικά του Conference League έφερε έντονη απογοήτευση, με την κατάσταση να ξεφεύγει τόσο στις εξέδρες όσο και μέσα στην ομάδα.

Οι αποδοκιμασίες από την εξέδρα προκάλεσαν ένταση, καθώς ο Εμάνουελ Εμέγκα, που δεν αγωνίστηκε λόγω τραυματισμού, πλησίασε προς τους οπαδούς για να ζητήσει εξηγήσεις.

Εκεί δημιουργήθηκε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με τον Ντιέγκο Μορέιρα, ο οποίος φέρεται να είχε διαφορετική στάση και υπερασπίστηκε τους φιλάθλους. Η κατάσταση ξέφυγε για λίγα δευτερόλεπτα, με τους δύο παίκτες να βρίσκονται ένα βήμα πριν τη σύγκρουση, προτού παρέμβουν οι ψυχραιμότεροι και ο Εμέγκα επιχειρήσει να ρίξει τους τόνους με χειραψία.

