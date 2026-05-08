Μεγαλωμένη στη Στοκχόλμη, ποδοσφαιρικό IQ που ξεχειλίζει. Η ομογένεια της Σουηδίας έχει ένα ελληνικό διαμαντάκι, τη Χρυσούλα Τριανταφυλλίδου. Πρότυπο ο Κιλιάν Εμπαπέ, κινήσεις που σε κρατούν με κομμένη την ανάσα, γκολ με κάθε τρόπο, με τα δύο πόδια, εμπνεύσεις, αποφασιστικότητα.

«Ο Εμπαπέ είναι γρήγορος, έχει έκρηξη, σκοράρει όπως θέλει. Προσπαθώ να του μοιάσω, παρακολουθώ τις κινήσεις του», μας εξιστορεί με θαυμασμό για τον Γάλλο άσο της Ρεάλ Μαδρίτης. Αντίστοιχη… λατρεία για ποδοσφαιρίστρια; «Μου αρέσει η Σαμ Κερ, της Τσέλσι. Η ευκολία στο γκολ είναι δυνατό σημείο της».

Όχι, το αγγελικό προσωπάκι της, δεν συνάδει με την… θανατηφόρα εκτελεστική δεινότητα εντός γηπέδων. Μηχανή των γκολ. Αριθμοί και εικόνα της απέφεραν τη μεταγραφή από τις περίφημες Ακαδημίες της Χάμαρμπι στην ακόμα καλύτερη ΑΪΚ Στοκχόλμης. Στο Βόρειο όμιλο του πρωταθλήματος είναι στην 1η θέση με 7 γκολ. Θυμίζουμε ότι είναι η… μικρή, καθότι γεννημένη το 2011, στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία.

Όπου βρεθεί κι’ όπου σταθεί, με μία μπάλα στο χέρι. Η Χρυσούλα, μαζί με την αδερφή της Αναστασία (επίσης παίζει ποδόσφαιρο, στη Χάμαρμπι), κλωτσούν το τόπι. Όχι στις αλάνες, όχι στα χώματα. Τουναντίον. Υπερσύγχρονα γήπεδα στη Σκανδιναβία, στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη, με τον μπαμπά Γιώργο να είναι επί χρόνια παράγοντας στην «ελληνική» Ακρόπολις και να περνάει το μικρόβιο στο DNA των κοριτσιών.

Γονείς μαχητές, έχτισαν τη ζωή τους στη σουηδική πρωτεύουσα, αγαπούν την πατρίδα τους, προσέχουν κάθε βήμα των κοριτσιών. Η καθημερινότητα της οσονούπω 15χρονης Χρυσούλας (έχει γενέθλια στις 30 Μαΐου) διαφέρει από τα υπόλοιπα παιδιά. Σχολείο το πρωί ναι. Αν δεν, τότε πρωινή προπόνηση, μεσημέρι μαθήματα, ξανά προπόνηση το απόγευμα. «Δεν με κουράζει. Ίσα-ίσα χαίρομαι κάθε προπόνηση», λέει η Χρυσούλα.

Προπονήσεις και τέλος; Όχι δα. Ο κ. Γιώργος την έβαλε σε επαγγελματικό πρόγραμμα. Personal trainer για ενδυνάμωση δύο φορές την εβδομάδα, ψυχολόγος μία φορά την εβδομάδα. Επαγγελματική δουλειά, για ένα κορίτσι που προορίζεται για τα μεγάλα σαλόνια. Στο περίφημο τουρνουά Gothia Cup του 2023 σκόραρε 12 γκολ σε 6 ματς, στο αντίστοιχο του 2024 7 γκολ σε ισάριθμα παιχνίδια (ούσα η «μικρή» στην κατηγορία των Κ15). Κουβέντα για το τι εστί ποδόσφαιρο Γυναικών στη Σουηδία και αν γίνεται αποδεκτό; Ούτε καν… «Για μένα το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι. Είναι ένας τρόπος να δείχνουμε ότι τα κορίτσια μπορούν να ονειρεύονται δυνατά, να παλεύουν γι’ αυτό που αγαπούν και να ανοίγουν δρόμο για τις επόμενες».

Αυτό το διάστημα βρίσκεται με την Εθνική ομάδα Κορασίδων Κ16 στη Σερβία για ένα δυνατό τουρνουά με αντιπάλους την οικοδέσποινα, την Τσεχία και την Αυστρία. Αργότερα μέσα στον μήνα Μάιο θα δοκιμαστεί στην προεπιλογή της αντίστοιχης Εθνικής της Σουηδίας. Αλήθεια, όταν έρθει η κρίσιμη απόφαση, ποιο εθνόσημο θα διαλέξει; «Εγώ θέλω να παίζω ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η επιθυμία μου. Μένω στη Σουηδία, μου αρέσει η Ελλάδα φυσικά. Έχω ακόμα χρόνια μέχρι να αποφασίσω», απαντά με ωριμότητα η νεαρή επιθετικός.

Ο δρόμος της Τριανταφυλλίδου είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Διότι η λέξη δουλειά δεν της είναι άγνωστη, το ταλέντο φτάνει και περισσεύει και οι υποδομές της Σουηδίας αρκούν για να την αναδείξουν. Προφανώς και «μάτια» άλλων ευρωπαϊκών κλαμπ παρακολουθούν από κοντά την εξέλιξή της, ειδικά με την παρουσία που έχει σε εγνωσμένης αξίας τουρνουά. Αλλά ας μην την… ελληνοποιήσουμε τόσο. Ας απολαύσει την εφηβεία της και το ποδόσφαιρο, όσο το βλέπει ακόμα ως παιχνίδι. «Στόχος μου είναι να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο, στην Αγγλία. Είναι ένα όνειρο, αλλά δεν το σκέφτομαι τόσο πολύ. Ότι είναι να έρθει, θα έρθει», καταλήγει η Χρυσούλα.