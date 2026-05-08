Πέντε ημέρες από όσα συνέβησαν την Κυριακή στην Τούμπα και ο Στεφάν Λανουά παραμένει άφαντος, σιωπηλός και άνετος. Λες και στο ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός που πέρασε δεν προέκυψε αλλοίωση αποτελέσματος και κατ’ επέκταση του ίδιου του βαθμολογικού πίνακα. Και κυρίως; Λες και ο ιταλός διαιτητής Σότσα, εμπλεκόμενος στο μεγάλο σκάνδαλο διαιτησίας που ταλανίζει τη γειτονική χώρα, ήρθε μόνος του στα μέρη μας να σφυρίξει ένα από τα ματς που κρίνουν το φετινό πρωτάθλημα.

Ναι, ελέγχεται ο Σότσα ως μέλος «συνεργείου» διαιτητών που ξεχαρβάλωσαν το VAR στην Ιταλία. Ηταν στον εισαγγελέα ο αρχιδιαιτητής Ρόκι για αυτή την υπόθεση την περασμένη εβδομάδα στο Μιλάνο. Και όμως ούτε ο Λανουά, ούτε καν ο επικεφαλής VAR της ΚΕΔ, Ιταλός Πάολο Βαλέρι (φαίνεται πως) σκέφτηκαν ότι δεν μπορεί να φέρουν έναν τέτοιο τύπο στα μέρη μας για να παίξει ντέρμπι. Και τώρα που ο Σότσα και η «ομάδα» του αλλοίωσαν το ίδιο το πρωτάθλημα με το περίφημο 1-0 γκολ του ΠΑΟΚ, καθώς δεν μπόρεσε ούτε το δικό μας VAR να εντοπίσει δύο παραβάσεις οφσάιντ του Μπάμπα Ραχμάν; Τώρα σαν να βρίσκονται σε… όρκο σιωπής. Σε ομερτά.

Και μαζί τους και ο πρόεδρος της ΕΠΟ – φερόμενος ως μελλοντικός υποψήφιος βουλευτής – Μάκης Γκαγκάτσης που όσο ο καιρός περνά τόσο και μπορεί κάποιος να διακρίνει αρκετές ομοιότητες στα όσα συμβαίνουν στη θητεία του και σε όσα γίνονταν με τον… προηγούμενο (Τάκης Μπαλτάκος).

Οι αποτυχίες της εθνικής ομάδας, τα πολλά παράπονα για τους διαιτητές της Κυριακής, οι διάφοροι από τις ΕΠΣ που παριστάνουν τους αυτόκλητους υπερασπιστές, η αδιαφάνεια της ΚΕΔ. Αλήθεια θυμάται κανείς πότε σταμάτησε να εξηγεί σε εβδομαδιαία βάση ο Λανουά τις αποφάσεις των διαιτητών (του);

Απαραίτητη υπενθύμιση; Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε. Ερχεται μάλιστα η πλέον καθοριστική εβδομάδα του. Από Κυριακή (10/5) σε Κυριακή (17/5) οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές play offs που θα κρίνουν από τον ίδιο τον τίτλο, μέχρι τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League και την τρίτη που προσγειώνεται ανώμαλα στον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Και είναι τη φορά αυτή Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ στο μενού, με το «Γ. Καραϊσκάκης» σε τροχιά sold out. Και ο σιωπηλός Στεφάν Λανουά φέρνει στην Ελλάδα έναν ισπανό ελίτ διαιτητή. Τον Χοσέ Μαρία Σάντσεθ Μαρτίνεθ. «Μετρ της ισοπαλίας» λένε τα στατιστικά.

Το ακόμη πιο παράδοξο όμως έρχεται από την επιλογή του 4ου διαιτητή. Εκείνου που έχουμε την εντύπωση πως βρίσκεται στο γήπεδο να σηκώνει… ταμπέλες στις αλλαγές, αλλά που σε περίπτωση ενός τραυματισμού πατάει χορτάρι για να αναλάβει εκείνος την ευθύνη. Χτύπα ξύλο; Αν τραυματιστεί την Κυριακή ο Ισπανός, θα πρέπει να τον αντικαταστήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» ένας διαιτητής από τον σύνδεσμο Χαλκιδικής: O Αλέξανδρος Τσακαλίδης. «Αδυναμία» του άλλοτε αρχιδιαιτητή Γιώργου Μπίκα. «Κάτι σαν ποδοσφαιρικός του γιος» σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Πώς σχολιάζουν όλα τα παραπάνω στον Πειραιά: Λιτά και κατανοητά. «Στα τρία παιχνίδια που απομένουν, όλοι μας θα δώσουμε τα πάντα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Το σύστημα της ΕΠΟ, του Γκαγκάτση, του Λανουά και οι αντίπαλοι θα κάνουν τα πάντα να μας σταματήσουν.

Τα βρώμικα παιχνίδια τους θα τα αντιμετωπίσουμε με μηνύσεις και προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη. Δεν είναι κάτι που έγινε μια φορά, αλλά επαναλαμβανόμενα και με δόλο. Μέχρι τότε, ας είναι βέβαιοι ότι εκείνοι παραμένουν ΝΑΝΟΙ μπροστά στον Ολυμπιακό. Και σύντομα θα πάρουν απαντήσεις σε όλα τα επίπεδα».