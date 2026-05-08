Την παραχώρηση αδόμητου ακινήτου, εμβαδού 1.528 τ.μ. στην οδό Κλεάνθους, στην περιοχή της Τούμπας, εξασφάλισε ο δήμος Θεσσαλονίκης από το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με σκοπό την ανέγερση νέου βρεφονηπιακού σταθμού.

Είχε προηγηθεί αίτημα της δημοτικής αρχής προς το αρμόδιο υπουργείο και με την παραχώρηση του ακινήτου ξεκινά άμεσα ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μιας νέας κοινωνικής δομής προσχολικής φροντίδας.

Η ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού ενισχύει τις διαθέσιμες κοινωνικές υποδομές στην πόλη και θα καλύψει τις ανάγκες πολλών οικογενειών με μικρά παιδιά, διευκολύνοντας την οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και συμβάλλει στην ισότιμη πρόσβαση των παιδιών σε σύγχρονες δομές προσχολικής αγωγής.

«Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνεχίζει να διεκδικεί χώρους και υποδομές που μπορούν να αξιοποιηθούν για τις πραγματικές ανάγκες των δημοτών, δίνοντας προτεραιότητα σε έργα με κοινωνικό χαρακτήρα και με απτό όφελος για τις γειτονιές της πόλης», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση από πλευράς δήμου για την παραχώρηση του ακινήτου.