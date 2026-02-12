Ο Βίνσεντ Τσαν, πρώην υπάλληλος βρεφονηπιακού σταθμού στο Λονδίνο, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 ετών από τη βρετανική δικαιοσύνη, αφού κρίθηκε ένοχος για σειρά σεξουαλικών επιθέσεων σε βάρος παιδιών και κατοχή περισσότερων από 26.000 φωτογραφιών παιδοπορνογραφικού περιεχομένου.

Ο 45χρονος Βρετανός επιτέθηκε, μεταξύ 2022 και 2024, σε τέσσερα κοριτσάκια ηλικίας 2 έως 4 ετών, την ώρα που κοιμόντουσαν σε παιδικό σταθμό της εταιρείας Bright Horizons στο βόρειο Λονδίνο. Ο σταθμός έχει πλέον κλείσει.

«Η συμπεριφορά σας ήταν απολύτως μοχθηρή, διεστραμμένη και διεφθαρμένη. Γίνατε ένα σεξουαλικό αρπακτικό, κάποιος που έχασε κάθε έννοια ηθικής», δήλωσε ο δικαστής Τζον Ντοντ του κακουργιοδικείου του Γουντ Γκριν, ανακοινώνοντας την ποινή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δίκης, ο Τσαν βιντεοσκοπούσε ορισμένες από τις επιθέσεις του στον παιδικό σταθμό του Γουέστ Χάμπσεντ. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε δεκάδες ακόμη εγκλήματα που είχε διαπράξει στο παρελθόν, εναντίον γυναικών, μικρών κοριτσιών και εφήβων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε σχολείο του βόρειου Λονδίνου.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες στο δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συγγενείς θυμάτων ξέσπασαν σε κλάματα. Η μητέρα ενός κοριτσιού του σταθμού μίλησε για «την ενοχή, τον πόνο και την οργή» που προκάλεσαν οι πράξεις του Τσαν. Ο δικαστής υπογράμμισε ότι ο κατηγορούμενος επιτέθηκε σε ένα θύμα «απόλυτα ανυπεράσπιστο, (…) που υπέστη τραύματα σε ένα περιβάλλον όπου θα έπρεπε να είναι ασφαλές».

Ο εισαγγελέας Φίλιπ Στοτ χαρακτήρισε τις ενέργειες του Τσαν «τον χείριστο εφιάλτη κάθε γονέα», σημειώνοντας ότι επιτέθηκε «σε παιδιά μόλις 2 ετών σαν να ήταν ενήλικες».

Μία από τις πιο περίπλοκες έρευνες

Η αστυνομία του Λονδίνου χαρακτήρισε την υπόθεση «μία από τις πλέον περίπλοκες έρευνες σχετικά με σεξουαλικές κακοποιήσεις παιδιών» που έχει διεξαγάγει ποτέ. Ο Τσαν συνελήφθη τον Ιούνιο του 2024, όταν υπάλληλος του σταθμού ειδοποίησε τις αρχές, έχοντας διαπιστώσει ότι βιντεοσκοπούσε παιδιά «ενώ έκλαιγαν ή ενώ ουρούσαν πάνω τους». Το υλικό αυτό χρησιμοποιούνταν για μοντάζ.

Η αστυνομία κατέσχεσε τις ηλεκτρονικές του συσκευές, αποκαλύπτοντας φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικών επιθέσεων στον σταθμό Bright Horizons. Επιπλέον, εντοπίστηκαν κρυφές κάμερες που είχε εγκαταστήσει σε δημοτικό σχολείο όπου εργαζόταν μεταξύ 2007 και 2017, για να καταγράφει κάτω από τις φούστες μαθητριών, καθώς και βίντεο σεξουαλικού χαρακτήρα με τον ίδιο ως πρωταγωνιστή.

Αναζητώντας δικαιοσύνη και ευθύνες

Τον Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, ο Τσαν δήλωσε ένοχος σε όλες τις 56 κατηγορίες που του αποδόθηκαν. Οι οικογένειες των θυμάτων τόνισαν μετά την ετυμηγορία: «Συνεχίζουμε να μην γνωρίζουμε σήμερα το εύρος των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν στην Bright Horizons. Κάθε οικογένεια αξίζει την αλήθεια και κάθε παιδί που υπέφερε πρέπει να δει τη δικαιοσύνη να απονέμεται».

Οι οικογένειες υπογράμμισαν επίσης ότι «η Bright Horizons πρέπει να λογοδοτήσει». Το δικηγορικό γραφείο Leigh Day, που εκπροσωπεί 50 οικογένειες, έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη κατηγορώντας την εταιρεία ότι αγνόησε «επανειλημμένως» τις ανησυχίες που είχαν διατυπωθεί για τη συμπεριφορά του Τσαν.