Οι Metallica έκαναν την πολυαναμενόμενη εμφάνισή τους το βράδυ του Σαββάτου 9 Μαΐου στο ΟΑΚΑ, μπροστά σε περισσότερους από 80.000 θεατές. Η συναυλία προκάλεσε κυριολεκτικά και μεταφορικά «σεισμό», σύμφωνα με τα δεδομένα του Αστεροσκοπείου Αθηνών, ενώ ανάμεσα στο κοινό βρέθηκαν και πολλοί επώνυμοι.

Ο Σάκης Τανιμανίδης δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του όταν το συγκρότημα ερμήνευσε το συρτάκι του Ζορμπά αλλά και τραγούδι των Τρυπών.

Αντίστοιχο στιγμιότυπο ανέβασε και η Νικολέττα Ράλλη στο δικό της προφίλ, καταγράφοντας τη μοναδική στιγμή.

Ο Ηλίας Μπόγδανος μοιράστηκε επίσης βίντεο, εμφανώς ενθουσιασμένος που βρέθηκε στη συναυλία μαζί με φίλους του, απολαμβάνοντας το εντυπωσιακό live των θρυλικών μουσικών.

Η Άννα Βίσση, λίγο πριν την εμφάνιση των Metallica, ανάρτησε φωτογραφία σε story, φορώντας μπλούζα με το όνομα του συγκροτήματος και δηλώνοντας την ανυπομονησία της να τους δει επί σκηνής.

Μάλιστα σύμφωνα με ρεπορτάζ του Alpha εκτός από την Άννα Βίση και ο διάσημος ηθοποιός Daniel Craig βρέθηκε εκεί.

Στο ΟΑΚΑ βρέθηκαν ακόμη η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον σύζυγό της Γρηγόρη Μόργκαν, ενώ ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Ορέστη Χαλκιά, τον Μιχάλη Σαράντο, τον Νίκο Συρίγο, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, τον Λάκη Γαβαλά και τη Φαίη Σκορδά κατά την είσοδό τους στο στάδιο.

Ανάμεσα στους παρευρισκομένους ήταν και ο Γιάννης Βαρδής μαζί με τον Άκη Δείξιμο, οι οποίοι πόζαραν χαμογελαστοί, απολαμβάνοντας τη μοναδική εμπειρία της βραδιάς.