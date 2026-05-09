Ο Πάνος Μουζουράκης και η Μαριλού Κόζαρη έκαναν το πρωί του Σαββάτου (09-05-2026) τη βάφτιση του παιδιού τους στο παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στην Αμφίκλεια. Νονά ήταν και η Έλενα Παπαρίζου, ενώ ανάμεσα στους καλεσμένους, οι φίλοι του ζευγαριού Τόνια Σωτηροπούλου και Κωστής Μαραβέγιας.

Η βάφτιση έγινε το πρωί με τον τρόπο που επιθυμούσαν οι γονείς. Πάνος Μουζουράκης και Μαριλού Κόζαρη πόζαραν ευτυχισμένοι με τον γιο τους πριν και μετά το μυστήριο στην εκκλησία. Η Έλενα Παπαρίζου επέλεξε ένα εμπριμέ φόρεμα, με λευκές καουμπόικες μπότες και χρυσά αξεσουάρ.

Ο γιος του καλλιτέχνη και της φαρμακοποιού πήρε δύο ονόματα: Γεώργιος – Παναγιώτης. Το μυστήριο τελέστηκε λίγο πριν από τις 12.00 το μεσημέρι, με το ζευγάρι να έχει φροντίσει κάθε λεπτομέρεια ώστε τα πάντα να είναι όπως ακριβώς τα είχαν σχεδιάσει. Οι νονοί ήταν τρεις, η Αλίκη Παπανικολάου, ο Λεωνίδας Σκουλικάρης και η Έλενα Παπαρίζου.

Ο φωτογραφικός φακός του πρακτορείου NDP κατέγραψε στιγμές έξω από το εκκλησάκι, με τους γονείς να λάμπουν από ευτυχία. Ο Πάνος Μουζουράκης παντρεύτηκε τη Μαριλού Κοζάρη στην Αίγινα τον Μάιο του 2023. Ο γάμος τους πραγματοποιήθηκε στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων του νησιού. Την ίδια χρόνιά, στις 14 Σεπτεμβρίου του 2023, γεννήθηκε η πρωτότοκη κόρη τους, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε την Πέμπτη 15 Μαΐου του 2025.