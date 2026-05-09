«Είμαστε βέβαιοι ότι η κυβέρνηση θα αρχίσει να ανησυχεί, όταν ο φίλος της, αλλά και ανθέλληνας, Ζελένσκι στείλει κανένα καινούργιο drone, να κόβει βόλτες ανάμεσα στα πολυτελή γιωτ της ελληνικής ολιγαρχίας και της διεθνούς παραοικονομίας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, με αφορμή το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε στη Λευκάδα.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε ότι το κόμμα του «θα έπαιρνε το drone, θα το αντέγραφε και θα έκανε μαζική παραγωγή των συγκεκριμένων drones. Από αυτό βγαίνει και ένα καλό. Ο Ζελένσκι δεν ήταν ποτέ φίλος της Ελλάδος. Ήταν πάντοτε εχθρός της».