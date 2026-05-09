Σε καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας και υπό άκρα μυστικότητα μεταφέρθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού ο 54χρονος Κρητικός που κατηγορείται για τη δολοφονία του 21χρονου Νικήστρατου Γεμιστού στην Αμμουδάρα Κρήτης, καθώς και η 56χρονη σύζυγος του που κατηγορείται για συνέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν τα ΝΕΑ, οι δύο κατηγορούμενοι δεν κρατούνται μαζί με τον γενικό πληθυσμό των φυλακών, αλλά σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, καθώς οι Αρχές φοβούνται έντονες αντιδράσεις και πιθανά επεισόδια εις βάρος τους.

Ο 54χρονος τοποθετήθηκε στις 07:00 το πρωί στην αποκαλούμενη «VIP» πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, και συγκεκριμένα στη ΣΤ’ πτέρυγα, όπου κρατούνται πρόσωπα υψηλής επικινδυνότητας ή κρατούμενοι που χρειάζονται αυξημένη προστασία.

Την ίδια ώρα, η 56χρονη σύζυγός του μεταφέρθηκε σε ειδικό χώρο στο αναρρωτήριο των γυναικείων φυλακών. Πρόκειται για απομονωμένα κελιά που βρίσκονται στον πρώτο όροφο του Διοικητηρίου, εκεί όπου στο παρελθόν είχε κρατηθεί και η Ρούλα Πισπιρίγκου.

Η μεταγωγή τους έγινε κάτω από απόλυτη μυστικότητα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι επιβιβάστηκε βραδινές ώρες στο πλοίο της γραμμής από την Κρήτη, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης, ώστε να αποφευχθούν αντιδράσεις και συγκεντρώσεις πολιτών. Με το που έφτασαν στον Πειραιά, οδηγήθηκαν απευθείας στον Κορυδαλλό.

Αμετανόητος ο δράστης

Κατά την απολογία του, ο 54χρονος εμφανίστηκε αμετανόητος, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Αν είχα χίλιες σφαίρες θα έριχνα και τις χίλιες».

Ο 54χρομος φέρεται να ζήτησε από τους αστυνομικούς μια τελευταία χάρη: «Μία χάρη θέλω. Να με περάσετε για τελευταία φορά από το μνήμα του παιδιού μου, γιατί δεν θα το ξαναδώ να το αποχαιρετίσω». Ωστόσο το αίτημα απορρίφθηκε.