Περισσότεροι από 100 επιβάτες και μέλη πληρώματος σε κρουαζιερόπλοιο της Princess Cruises έχουν νοσήσει από νοροϊό, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC). Συνολικά 102 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος έχουν τεθεί σε καραντίνα και έχουν απομονωθεί από τους υπόλοιπους ταξιδιώτες στο πλοίο Caribbean Princess την ώρα που το κρουαζιερόλοιο MV Hondius με τα κρούσματα χανταϊού φτάνει στην Τενερίφη.

Το πλοίο αναχώρησε από το Port Everglades στο Φορτ Λόντερντεϊλ της Φλόριντα στις 28 Απριλίου και αναμένεται να καταπλεύσει τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Αυτή τη στιγμή πλέει ανοιχτά των βόρειων ακτών της Δομινικανής Δημοκρατίας, ενώ έχει προγραμματιστεί να προσεγγίσει το Nassau, πρωτεύουσα των Μπαχαμών, την Κυριακή 10 Μαΐου, σύμφωνα με στοιχεία του CruiseMapper που επικαλείται η εφημερίδα Mirror.

Ανακοίνωση της Princess Cruises

Σε δήλωσή της η εταιρεία ανέφερε: «Η Princess Cruises επιβεβαιώνει ότι ένας περιορισμένος αριθμός ατόμων ανέφερε ήπια γαστρεντερική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της Caribbean Princess στις 28 Απριλίου από το Port Everglades». Όπως προσθέτει, έχουν πραγματοποιηθεί άμεσα απολυμάνσεις σε όλους τους χώρους του πλοίου και έχουν ενισχυθεί τα μέτρα καθαριότητας.

Η εταιρεία σημείωσε επίσης ότι το Caribbean Princess θα καθαριστεί και θα απολυμανθεί πλήρως πριν ξεκινήσει εκ νέου δρομολόγια, χωρίς ωστόσο να έχει διευκρινιστεί η αιτία της έξαρσης.

Εκατοντάδες επιβαίνοντες υπό παρακολούθηση

Σύμφωνα με το CDC, στο πλοίο επιβαίνουν 3.116 επιβάτες και 1.131 μέλη πληρώματος. Ο νοροϊός, γνωστός και ως «χειμερινός ιός του εμετού», είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και προκαλεί συμπτώματα όπως εμετό και διάρροια, σύμφωνα με το βρετανικό NHS.

Τα συμπτώματα, αν και δυσάρεστα, συνήθως υποχωρούν μέσα σε δύο ημέρες. Παράλληλα, Βρετανοί επιβάτες απομακρύνονται αεροπορικώς από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου έχει καταγραφεί έξαρση χανταϊού, με τους επιβάτες και το πλήρωμα να αναμένεται να φτάσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο την Κυριακή.

Επιχείρηση επαναπατρισμού Βρετανών

Την ίδια ώρα, περίπου 22 Βρετανοί επιβάτες και μέλη πληρώματος του MV Hondius αναμένεται να αφιχθούν στην Τενερίφη την Κυριακή και να πετάξουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο την ίδια ημέρα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Star. Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) και του Υπουργείου Εξωτερικών θα υποδεχθούν το πλοίο στο λιμάνι των Καναρίων Νήσων, όπου θα πραγματοποιηθούν τεστ για χανταϊού πριν την αποβίβαση.

Όσοι επιβάτες βρεθούν αρνητικοί και δεν παρουσιάζουν συμπτώματα θα επιβιβαστούν σε ειδική πτήση επαναπατρισμού. Το αεροσκάφος θα διαθέτει ιατρικό προσωπικό και εξοπλισμό για την περίπτωση που κάποιος ασθενήσει κατά τη διάρκεια της πτήσης, σύμφωνα με τη Mirror.

Νοσηλείες και παρακολούθηση περιστατικών

Το πλοίο αναμένεται να φτάσει στην Τενερίφη, καιρού επιτρέποντος, καθώς ταξιδεύει από τα νερά κοντά στο Πράσινο Ακρωτήριο. Οι περισσότεροι Βρετανοί που επιστρέφουν θα τεθούν σε κατ’ οίκον καραντίνα, ενώ η UKHSA προετοιμάζει εναλλακτική στέγαση για όσους δεν μπορούν να απομονωθούν στο σπίτι.

Δύο Βρετανοί νοσηλεύονται για χανταϊού στην Ολλανδία και στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, ενώ ένας τρίτος νοσηλεύεται στο απομονωμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια. Το Υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι 30 επιβάτες και μέλη πληρώματος του MV Hondius είναι Βρετανοί, εκ των οποίων 22 παραμένουν στο πλοίο.

Επτά Βρετανοί αποβιβάστηκαν στο Σεντ Ελένα στις 23 Απριλίου, ανάμεσά τους και ένας άνδρας που θεωρείται ύποπτος για χανταϊού και αποχώρησε από το πλοίο στο Τριστάν ντα Κούνια. Δύο από αυτούς έχουν ήδη επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο και βρίσκονται σε αυτοαπομόνωση χωρίς να παρουσιάζουν συμπτώματα.

Τέσσερις Βρετανοί παραμένουν στο Σεντ Ελένα, ενώ άλλο ένα άτομο έχει εντοπιστεί εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αρχές της UKHSA συνεχίζουν την ιχνηλάτηση όσων ήρθαν σε επαφή με τους επιβάτες, χωρίς να έχουν δοθεί ακόμη λεπτομέρειες για τον συνολικό αριθμό των ατόμων που αφορά η διαδικασία.