Η Ρωσία απάντησε με αιχμηρό τρόπο στο διάταγμα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, το οποίο «επιτρέπει» τη διεξαγωγή της στρατιωτικής παρέλασης της 9ης Μαΐου στη Μόσχα. Το διάταγμα εκδόθηκε εν μέσω εικασιών ότι η φετινή εκδήλωση ενδέχεται να αποτελέσει στόχο επίθεσης.

«Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στη ρωσική κρατική τηλεόραση, λίγο πριν από τον ετήσιο εορτασμό της Ημέρας της Νίκης της Σοβιετικής Ένωσης κατά της ναζιστικής Γερμανίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Αλίμονο σε όποιον προσπαθήσει να χλευάσει την Ημέρα της Νίκης και να κάνει τέτοια βλακώδη αστεία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι υπέγραψε διάταγμα για τη «διεξαγωγή παρέλασης στη Μόσχα», στο οποίο αναφέρονταν οι συντεταγμένες της Κόκκινης Πλατείας, ώστε η περιοχή να εξαιρεθεί από το στόχαστρο των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Το διάταγμα συνοδευόταν από προσωρινή εκεχειρία, που μεσολάβησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η οποία θα ισχύει έως τις 11 Μαΐου. Μέχρι το πρωί, δεν είχαν αναφερθεί παραβιάσεις της συμφωνίας, η οποία επιτεύχθηκε ύστερα από περισσότερα από τέσσερα χρόνια σφοδρών συγκρούσεων, από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Ημέρα της Νίκης παραμένει για τη Ρωσία και πολλά κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης μια «ημέρα υπερηφάνειας, με δάκρυα». «Δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός για να είμαστε υπερήφανοι για την Ημέρα της Νίκης μας», κατέληξε ο Πεσκόφ.