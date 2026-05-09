Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι ο ρωσικός στρατός αντιμετωπίζει στην Ουκρανία «επιθετικές» δυνάμεις που υποστηρίζονται από το ΝΑΤΟ.

Η τοποθέτηση αυτή έγινε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην Κόκκινη Πλατεία, στο πλαίσιο των εορτασμών για τη νίκη κατά της ναζιστικής Γερμανίας.

«Το μεγάλο επίτευγμα της νικηφόρας γενιάς (κατά του Αδόλφου Χίτλερ) αποτελεί σήμερα έμπνευση για τους στρατιώτες που διεξάγουν την ειδική στρατιωτική επιχείρηση (στην Ουκρανία).

Βρίσκονται αντιμέτωποι με μια επιθετική δύναμη που είναι οπλισμένη και υποστηρίζεται από το σύνολο του ΝΑΤΟ», τόνισε ο Πούτιν, συνδέοντας τις σημερινές επιχειρήσεις με τη μνήμη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.