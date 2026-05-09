«Οι αξονικές τομογραφίες και οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν την ύπαρξη υγρού γύρω από τους πνεύμονες και την καρδιά», περιγράφει η Σου, αναλύοντας τη δραματική εξέλιξη της υγείας της» όταν νόσησε από τον χανταϊό. Η περιγραφή της για πως ένιωσε και πόσο απίστευτα τυχερή στάθηκε.

«Η κατάσταση ήταν δυσοίωνη και οι γιατροί σχεδίαζαν να βάλουν έναν σωλήνα στο στήθος μου για να αποστραγγίσουν το υγρό, ώστε να μπορώ να αναπνέω πιο εύκολα», αναφέρει.

Η Σου εξηγεί ότι η επιδείνωση της κατάστασής της ήταν απρόσμενη, καθώς στα 61 της χρόνια απολάμβανε άριστη υγεία και περνούσε το καλοκαίρι κάνοντας πεζοπορία στο μονοπάτι του Κολοράντο.

Απευθύνθηκε σε πνευμονολόγο, ο οποίος τη ρώτησε για τις πρόσφατες δραστηριότητές της. Τα συμπτώματα είχαν ξεκινήσει μετά από ένα ταξίδι με κατασκήνωση και πεζοπορία, όταν, αλλάζοντας λάστιχο, εντόπισε μια φωλιά ποντικιών στον χώρο του εφεδρικού τροχού. «Την καθάρισα, δεν της έδωσα σημασία και συνέχισα το δρόμο μου», λέει. Όταν το ανέφερε στον γιατρό, εκείνος πρότεινε εξέταση για τον χανταϊό– η οποία βγήκε θετική.

Η σπάνια διάγνωση και οι κίνδυνοι του ιού

Η Σου γνώριζε ήδη για τον χανταϊό, που μεταδίδεται από τρωκτικά μέσω κοπράνων, σάλιου ή ούρων. «Όταν μετακόμισα στο Κολοράντο, οι φίλοι με ρωτούσαν “Δεν φοβάσαι τις αρκούδες;” και εγώ απαντούσα “Όχι, φοβάμαι τον χανταϊό”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ιός μπορεί να προκαλέσει το πνευμονικό σύνδρομο του ιού Χάντα, με συσσώρευση υγρού στους πνεύμονες, ενώ άλλα στελέχη οδηγούν σε αιμορραγικό πυρετό με νεφρικό σύνδρομο. Το ποσοστό θνησιμότητας φτάνει το 15% στην Ευρώπη και την Ασία και έως και 50% στην Αμερική.

Η ανάρρωση και η επιστροφή στην κανονικότητα

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Σου δεν ένιωσε φόβο. «Ήμουν παράξενα ενθουσιασμένη με αυτό που μου συνέβαινε, αναρωτιόμουν τι στο καλό γινόταν», θυμάται. Μετά από πέντε ημέρες νοσηλείας πήρε εξιτήριο, χρησιμοποιώντας οξυγόνο για μία εβδομάδα, έως ότου το υγρό εξαφανίστηκε.

«Ένα ενδιαφέρον πράγμα σχετικά με αυτόν τον ιό είναι ότι αν δεν πεθάνεις, θα αναρρώσεις πλήρως», σημειώνει. Μέσα σε έναν μήνα είχε επανέλθει πλήρως και ολοκλήρωσε την πεζοπορία που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο καλοκαίρι.

«Έμεινα άναυδη που δεν πέθανα»

Η Σου συνεχίζει σήμερα να ταξιδεύει και να κάνει πεζοπορίες. Πρόσφατα επέστρεψε από κρουαζιέρα στην Καραϊβική, λίγο πριν γίνει γνωστή η είδηση για την επιδημία του ιού Χάντα σε πλοίο. «Τρομοκρατήθηκα που αυτό συνέβαινε σε ένα πλοίο, αλλά αναρωτιόμουν γιατί δεν άφηναν τους επιβάτες να αποβιβαστούν», λέει, επισημαίνοντας ότι ο ιός σπάνια μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Ο ιός των Άνδεων, που εντοπίστηκε στο πλοίο, ωστόσο, μπορεί να μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων. Ο Sin Nombre, το στέλεχος που προσέβαλε τη Σου, θεωρείται μη μεταδοτικός, αν και η σπανιότητά του δυσκολεύει τη μελέτη του.

Η ίδια πιστεύει πλέον ότι μολύνθηκε στο ίδιο της το σπίτι και όχι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. «Παρά το σοκ όταν διαγνώστηκα με τον ιό Χάντα ενώ νόμιζα ότι είχα Covid, έμεινα άναυδη που δεν πέθανα. Στα 67 μου, νιώθω τυχερή που είμαι ζωντανή», καταλήγει.