Σε μια σατιρική ανάρτηση στο X, η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική σχολίασε ειρωνικά τη δημοσιοποίηση από το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αρχείων που μέχρι πρότινος ήταν απόρρητα. Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αναφερόταν με σκωπτικό ύφος στις προθέσεις της Ουάσινγκτον.

Τα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα αφορούν άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και δόθηκαν στη δημοσιότητα κατόπιν εντολής του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με την ιρανική ανάρτηση, ο πρόεδρος επιδίωξε να «αποσπάσει την προσοχή του κοινού από τον πόλεμο κατά του Ιράν».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, σε δική του ανάρτηση, έγραψε: «Καλή διασκέδαση και καλή απόλαυση», επισημαίνοντας ότι υλοποιεί μία από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις. Με την κίνηση αυτή, έδωσε στη δημοσιότητα άκρως απόρρητα έγγραφα των μυστικών υπηρεσιών και των ενόπλων δυνάμεων για τα UFO.

Αν και δεν είναι ξεκάθαρο αν η κυβέρνηση των ΗΠΑ αποκάλυψε το σύνολο των αρχείων που διαθέτει, θεωρείται βέβαιο ότι πρόκειται για ένα σημαντικό δείγμα. Ο ίδιος ο Τραμπ σημείωσε στο Truth Social ότι πρόκειται για «μία πρώτη δόση» των εγγράφων που θα ακολουθήσουν.