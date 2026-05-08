Ένα απροσδόκητο ιατρικό περιστατικό στα επείγοντα νοσοκομείου της Νέας Υόρκης αποδείχθηκε σωτήριο για έναν 29χρονο άνδρα από το Κουίνς, ο οποίος παρουσίασε έντονη ταχυκαρδία και αδιαθεσία επιστρέφοντας στο σπίτι του.

Ο νεαρός εισήχθη εσπευσμένα στα επείγοντα με καρδιακό ρυθμό 140 παλμών ανά λεπτό, πολύ πάνω από τον φυσιολογικό μέσο όρο των 60 έως 100 παλμών. Παρότι δεν είχε ιστορικό καρδιολογικών προβλημάτων ούτε συμπτώματα εμφράγματος, οι γιατροί έπρεπε να διερευνήσουν τα πιθανά αίτια.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο γιατρός προχώρησε σε μια ασυνήθιστη αλλά αποτελεσματική ενέργεια: αφού φόρεσε χειρουργικό γάντι, εισήγαγε δάχτυλο στον πρωκτό του ασθενούς. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε άμεση επιβράδυνση του καρδιακού ρυθμού στους 80 παλμούς το λεπτό, εξαλείφοντας την ταχυκαρδία και σώζοντας ουσιαστικά τη ζωή του.

Η πράξη αυτή ενεργοποίησε το πνευμονογαστρικό νεύρο, το μακρύτερο κρανιακό νεύρο του ανθρώπινου σώματος, που συνδέει τον εγκέφαλο με ζωτικά όργανα όπως η καρδιά, οι πνεύμονες και το έντερο. Η διέγερσή του αύξησε τη δραστηριότητα του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, με αποτέλεσμα να επιβραδυνθεί η ηλεκτρική αγωγή στην καρδιά και να επανέλθει ο φυσιολογικός ρυθμός.

Στη συνέχεια, ο 29χρονος υποβλήθηκε σε ηλεκτροκαρδιογράφημα, το οποίο αποκάλυψε σημάδια κολπικής μαρμαρυγής, μιας μορφής αρρυθμίας που προκαλεί ακανόνιστο καρδιακό παλμό.

Τι είναι η κολπική μαρμαρυγή

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί τη συχνότερη μορφή καρδιακής αρρυθμίας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το ένα τρίτο όλων των περιπτώσεων. Συνήθως εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες, ενώ στους νέους είναι εξαιρετικά σπάνια.

Κατά τη διάρκεια της κολπικής μαρμαρυγής, οι δύο ανώτερες και οπίσθιες κοιλότητες της καρδιάς χτυπούν ακανόνιστα και χωρίς συντονισμό με τις κατώτερες κοιλότητες. Ο μη φυσιολογικός αυτός ρυθμός μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για εγκεφαλικό επεισόδιο, καρδιακή ανεπάρκεια και άλλες σοβαρές επιπλοκές.