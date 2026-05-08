Μια παντρεμένη νοικοκυρά με τρία παιδιά από την Καλιφόρνια που ζούσε διπλή ζωή, καθώς ασκούσε το επάγγελμα της συνοδού πολυτελείας και ταυτόχρονα διατηρούσε σελίδα στο Only Fans, παραδέχθηκε την ενοχή της για τον θάνατο ενός 55χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής συνάντησης με φετιχιστικά στοιχεία, που κατέληξε τραγικά.

Η 32χρονη Michaela Rylaarsdamn δήλωσε ένοχη για την πρόκληση του θανάτου του Michael Dale το 2023, με τον οποίο είχε καταγράψει βίντεο για τον λογαριασμό της στο OnlyFans. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, στα πλάνα ο Dale εμφανιζόταν με δεμένα χέρια, ταινία στο στόμα και πλαστική σακούλα στο κεφάλι του για αρκετά λεπτά. Η παντρεμένη συνοδός, γνωστή με το ψευδώνυμο Asshley SinCal, κάλεσε στη συνέχεια το 911 ζητώντας βοήθεια, ωστόσο ο Dale υπέκυψε στο νοσοκομείο την επόμενη ημέρα από ασφυξία. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο θάνατος προήλθε από τα αντικείμενα που είχαν τοποθετηθεί στο κεφάλι του.

Κατά τη σύλληψή της τον Φεβρουάριο του 2025, η Rylaarsdamn φέρεται να χρέωνε έως και 1.500 δολάρια «συν ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα» για τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τη σελίδα της στο διαδίκτυο, όπου περιέγραφε τις ερωτικές της εμπειρίες. Ο Dale είχε πληρώσει πάνω από 11.000 δολάρια για τη συγκεκριμένη συνάντηση, ζητώντας μέσω μηνυμάτων να τον δέσει, να τον τυλίξει «σαν μούμια» με πλαστική μεμβράνη και να κολλήσει μπότες στα πόδια του, όπως αναφέρθηκε στην προκαταρκτική ακρόαση.

Η διπλή ζωή και οι διαδικτυακές δραστηριότητες

Πίσω από την εικόνα που παρουσίαζε στην ιστοσελίδα της, η Rylaarsdamn ζούσε με τον σύζυγό της, Brandon, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τη μυστική της δραστηριότητα και να τη βοηθούσε στη λειτουργία της «επιχείρησής» τους. Μαζί έχουν τρία μικρά παιδιά, τα οποία επίσης ανέφερε στη σελίδα της ως μητέρα.

Στην πλατφόρμα Secret Hostess, όπου παρουσιαζόταν ως Asshley, έγραφε: «Είμαι μια εκλεπτυσμένη δημιουργία, άψογα σχεδιασμένη μέσα από δέκα χρόνια εμπειρίας». Περιέγραφε τον εαυτό της ως γυναίκα στα 20 της, ύψους 1,60 μ., με «καμπύλες», καστανά μαλλιά και μέγεθος στήθους DD, δηλώνοντας ότι απευθύνεται σε «άνδρες, γυναίκες και μη δυαδικά άτομα». Πρόσθετε πως είναι «μητέρα τριών αγοριών» και «πολυάσχολη επιχειρηματίας», ζητώντας από τους πελάτες να εκτιμούν τον χρόνο της. Ανέφερε επίσης, ότι διαθέτει «πολλά άτακτα παιχνίδια» και ότι προέρχεται από τον χώρο του χορού, ενσωματώνοντας ακροβατικά στις εμφανίσεις της.

Η τραγική συνάντηση και τα ευρήματα της έρευνας

Παρά τα υψηλά ποσά που χρέωνε, στην ιστοσελίδα της το ακριβότερο πακέτο ανερχόταν στα 1.500 δολάρια για το «ultimate incall», ενώ υπήρχαν και φθηνότερες επιλογές. Προσέφερε επίσης διαδικτυακές συνεδρίες μέσω FaceTime ή Zoom. Η αστυνομία του Escondido ανέφερε, ότι η Rylaarsdam υποστήριξε, πως ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχε σε τέτοιου είδους φετιχιστική δραστηριότητα. Η σελίδα της στο Secret Hostess δημιουργήθηκε τον Απρίλιο του 2024, λίγες ημέρες πριν από την πρώτη επέτειο του θανάτου του Dale.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, βίντεο από το κινητό της έδειχνε τον Dale μέσα στη σακούλα για περίπου οκτώ λεπτά, καθώς και στιγμιότυπα όπου πάλευε να αναπνεύσει. Τα χέρια και τα πόδια του ήταν δεμένα με πλαστικό, γεγονός που δεν του επέτρεπε να αφαιρέσει τη σακούλα. Όταν ο Dale έχασε τις αισθήσεις του, η Rylaarsdam φέρεται να βιντεοσκοπούσε ερωτική σκηνή για το OnlyFans. Λίγο αργότερα κάλεσε την αστυνομία και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με το έγγραφο της υπόθεσης. Ο Dale διαπιστώθηκε εγκεφαλικά νεκρός την επόμενη ημέρα.

Η υπεράσπιση και οι ισχυρισμοί

Αρχικά, η Rylaarsdam αρνήθηκε ότι είχε τοποθετήσει τη σακούλα στο κεφάλι του Dale και δήλωσε αθώα για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας δεύτερου βαθμού. Ο δικηγόρος της, Dan Cohen, υποστήριξε ότι η πελάτισσά του δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον άνδρα, σημειώνοντας πως, αν και η συναίνεση δεν αποτελεί υπεράσπιση, είναι «σίγουρα ελαφρυντικός παράγοντας».

«Δεν υπήρξε πρόθεση για φόνο, ούτε προσπάθεια συγκάλυψης», δήλωσε ο συνήγορος. «Αντιθέτως, ενήργησε σωστά όταν αντιλήφθηκε το πρόβλημα». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι υπήρχε «σαφές στοιχείο συναίνεσης» και ότι ο Dale είχε κάνει ρητές επιθυμίες για τη συγκεκριμένη πράξη. Ο δικηγόρος αμφισβήτησε επίσης την αιτία θανάτου, υποστηρίζοντας ότι ο Dale είχε καταναλώσει αλκοόλ και φάρμακα πριν το περιστατικό.